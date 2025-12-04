  • Спортс
  • Роман Ротенберг: «Наш хоккей развивается и становится более популярным. Очереди в школы, все хотят кататься, появляется массовость. Все катки в Москве забиты на сто процентов»
Роман Ротенберг высказался о развитии молодых хоккеистов.

Первый вице-президент ФХР, главный тренер команды «Россия 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал, что проект по развитию молодых хоккеистов «Красная машина» рассчитан на 20 лет.

«Мы идем шаг за шагом, мы видим, что наш хоккей развивается и становится более популярным. Очереди в хоккейные школы, все хотят кататься, появляется массовость. Все катки в Москве забиты на сто процентов, да еще и очереди из арендаторов. 

У нас есть объект в Кунцево, к нам приходят арендаторы, которые говорят: «Мы готовы выкупить лед на весь день, мы готовы платить в два раза больше рыночной цены». Мы им отвечаем: «Ребята, мы вас очень уважаем, но мы можем дать вам время после девяти вечера. Потому что до этого у нас подтвержденная социальная программа. Для нас важны дети».

Конечно, мы находим решения, чтобы окупать, чтобы это все было экономически целесообразно. Но во главе угла социальный проект. Школа абсолютно бесплатная, экипировка бесплатная, лучшие методики. Мы сами обучаем тренеров, это огромный труд.

Это проект на 20 лет. Если мы сейчас берем четырехлетних ребят и начинаем развивать, то спустя это время мы будем понимать, как мы их подготовили. Это очень кропотливый труд, нужно набраться терпения и подготовить новых звезд. 

Наши дети должны быть разносторонне развиты, и мы не ставим перед ними задач в 10 лет добиться максимального результата. Да, очень важно им побеждать, но развитие важнее. Хоккеист не должен не ошибаться, он должен брать на себя ответственность, импровизировать, креативить, найти свои сильные стороны, идти в обводку, рисковать. Мы это только поддерживаем», – сказал Ротенберг. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Odds.ru
logoРоман Ротенберг
детский хоккей
logoКХЛ
logoДинамо Москва
сборная России U25
logoФХР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
