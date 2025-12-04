  • Спортс
  • Владислав Третьяк: «Олимпиада в Сочи получилась идеальной. Я на многих был – там и с автобусами проблема, и с питанием. В России никогда такого не было»
50

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что будет смотреть Олимпиаду-2026 в Италии.

– Вам интересны новости, связанные с зимней Олимпиадой? Хоккейный дворец в Милане вообще не готов.

– Вы знаете, я – профессионал. Вот НХЛ – тоже не наша лига. Но мне всегда интересно, как там россияне играют. Как Малкин забивает, как Капризов. А как выступают наши вратари? Если встречаются клубы НХЛ, где нет наших, я не смотрю. В ином случае обязательно включу. Я должен следить за хоккеем. И я сам это хочу, всю жизнь в этом виде спорта.

Так и Олимпиада – можно сказать: зачем она нужна без сборной России? Но если наши спортсмены будут выступать в фигурном катании, мы за них поболеем. Они ведь наши. Хоккей тоже посмотрю. Мне интересно, как канадцы и американцы сыграют против финнов, шведов, чехов.

Наши тренеры тоже могут посмотреть Олимпиаду. Ведь ты всегда должен учиться у других. Когда я играл, то всегда смотрел на других вратарей. Мне как профессионалу важно посмотреть, на каком уровне сейчас будет Олимпиада.

Думаю, итальянцы в состоянии хотя бы достроить свою арену к февралю. Но и в Америке было то же самое – тянули со стройкой до последнего дня. Только Олимпиада в Сочи получилась идеальной. Лучше не было! И мы всегда организуем турниры на высшем уровне.

Я на многих Олимпиадах был. Там и с автобусами проблема, и с питанием. У нас в России такого не было никогда. Мы все делаем замечательно! И у нас есть большой опыт по проведению соревнований, – сказал Третьяк.

Дэйли о вероятности отказа НХЛ от Олимпиады-2026: «Если каток в Милане не будет построен, игроки не поедут»

Третьяк об игре внука в КХЛ: «Максиму не доверяют. Когда тебя раз в 2 месяца ставят против ЦСКА или СКА по ходу матча, что ты сделаешь? Я не могу на это влиять»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
