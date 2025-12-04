Шуми Бабаев: «Хартли – очень специфический человек. В «Авангарде» большая часть его работы была построена на конфликтах»
Агент Шуми Бабаев поделился мнением о главном тренере «Локомотива» Бобе Хартли. Канадский специалист выигрывал Кубок Гагарина с «Авангардом» в 2021 году.
«Хартли – очень специфический человек. Даже когда он тренировал в Омске, большая часть его работы была построена на конфликтах. К одним отношение – так, к другим – так. Он постоянно создавал в команде такую конкуренцию.
Хотя в «Локомотиве» дело даже не в этом. Люди играли в один хоккей и у них одни были требования и условия подготовки к играм, а сейчас все абсолютно другое. На это просто нужно время.
Но Хартли – один из лучших специалистов по деталям, по мелочам, по разбору. Поэтому я думаю, что это еще не вечер. Когда игроки «Локомотива» проникнутся тем, что хочет он от них получить, то команда будет играть в другой хоккей», – сказал Бабаев.
