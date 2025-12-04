Шуми Бабаев: «Хартли – очень специфический человек. В «Авангарде» большая часть его работы была построена на конфликтах»

Шуми Бабаев: Боб Хартли – очень специфический человек.

Агент Шуми Бабаев поделился мнением о главном тренере «Локомотива» Бобе Хартли . Канадский специалист выигрывал Кубок Гагарина с «Авангардом » в 2021 году.

«Хартли – очень специфический человек. Даже когда он тренировал в Омске, большая часть его работы была построена на конфликтах. К одним отношение – так, к другим – так. Он постоянно создавал в команде такую конкуренцию.

Хотя в «Локомотиве» дело даже не в этом. Люди играли в один хоккей и у них одни были требования и условия подготовки к играм, а сейчас все абсолютно другое. На это просто нужно время.

Но Хартли – один из лучших специалистов по деталям, по мелочам, по разбору. Поэтому я думаю, что это еще не вечер. Когда игроки «Локомотива » проникнутся тем, что хочет он от них получить, то команда будет играть в другой хоккей», – сказал Бабаев.

Шуми Бабаев: «У нас в спорте культ иностранцев, мы всегда ищем в них спасения. То, что разрешено легионерам, не разрешено русским. Это ошибка»