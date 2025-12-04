Макдона продлил контракт с «Тампой» на 3 года. Кэпхит – 4,1 млн долларов
Райан Макдона продлил контракт с «Тампой».
Защитник Райан Макдона подписал новый контракт с «Тампой».
Срок соглашения рассчитан на 3 года. Зарплата составит 4,1 млн долларов.
В нынешнем сезоне Макдона провел 15 матчей и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «плюс 1».
Срок действующего контракта 36-летнего защитника с кэпхитом 6,75 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Тампы»
