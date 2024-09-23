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  • Деанджело о переходе в СКА: «Приехал один, хочу узнать как можно больше о России. Брат и друзья расстроились, что я уезжаю, но это часть бизнеса»
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Деанджело о переходе в СКА: «Приехал один, хочу узнать как можно больше о России. Брат и друзья расстроились, что я уезжаю, но это часть бизнеса»

Энтони Деанджело рассказал, как планирует проводить время в Санкт-Петербурге.

Сегодня СКА подписал контракт на год с 28-летним американским защитником.

– Вы очень близки с братом, с которым проводите много времени, и у вас даже есть совместный бизнес. Как он отреагировал на ваш переезд в Россию?

– Брат, остальные члены семьи и друзья расстроились, что я уезжаю так надолго. Но они знают, что это часть бизнеса. Так иногда бывает в спорте. Надеюсь, брат сможет приехать и провести со мной некоторое время в Санкт‑Петербурге.

– С кем вы приехали в Россию? Как планируете проводить здесь свободное время?

– Приехал один. В свободные моменты собираюсь смотреть город, проводить время с товарищами по команде – все в таком духе.

Знакомство с городом, с людьми, историей, культурой. Хочу как можно больше узнать о России. И надо быть готовым к матчам, хорошо играть в хоккей, – сказал защитник СКА Энтони Деанджело.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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