Деанджело о переходе в СКА: «Приехал один, хочу узнать как можно больше о России. Брат и друзья расстроились, что я уезжаю, но это часть бизнеса»
Сегодня СКА подписал контракт на год с 28-летним американским защитником.
– Вы очень близки с братом, с которым проводите много времени, и у вас даже есть совместный бизнес. Как он отреагировал на ваш переезд в Россию?
– Брат, остальные члены семьи и друзья расстроились, что я уезжаю так надолго. Но они знают, что это часть бизнеса. Так иногда бывает в спорте. Надеюсь, брат сможет приехать и провести со мной некоторое время в Санкт‑Петербурге.
– С кем вы приехали в Россию? Как планируете проводить здесь свободное время?
– Приехал один. В свободные моменты собираюсь смотреть город, проводить время с товарищами по команде – все в таком духе.
Знакомство с городом, с людьми, историей, культурой. Хочу как можно больше узнать о России. И надо быть готовым к матчам, хорошо играть в хоккей, – сказал защитник СКА Энтони Деанджело.
Ротенберг о Деанджело: «Вчера предложили Тони борщ и сало в Ленинградской области. Качество еды повлияло на решение – наш повар со страстью приготовил самый вкусный борщ»
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