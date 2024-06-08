Ротенберг о себе, ФХР и СКА на ПМЭФ: «Выполняем поручение Путина, развиваем хоккей! Впереди огромное количество проектов и планов, не сидим на месте»

Роман Ротенберг опубликовал пост по итогам ПМЭФ-2024.

«Петербургский международный экономический форум – одно из главных событий года жизни нашей страны. На ней встречаются сотни компаний, градообразующих предприятий, главы регионов и президенты стран.



Мы с моими коллегами из «Газпромбанка», ФХР, СКА и группы компаний «Красная машина» провели на форуме три плодотворнейших дня. За это время:

– Подписали соглашение с компанией Champions Group о производстве и распространении в России аэролодок под брендом Red Machine.

– Я принял участие в хоккейном турнире форума.

– Вручил премию « » генеральному продюсеру Василию Конову.

– Заключили важнейшую сделку с Российским фондом прямых инвестиций о строительстве «Хоккейного города Сколково» и дали старт проекту «хоккей+образование».

– Вместе с Михаилом Дегтяревым, Александром Карелиным, Николаем Валуевым, Юрием Красовским, Александром Медведевым и другими заслуженными и известными людьми приняли участие в сессии «Медийный спорт: феномен и потенциал».

– Провел встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Борисовичем Миллером.

– Вместе с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой объявили о старте проекта «Красная машина. Благотворительность» и договорились о других совместных начинаниях.

– Организовали ряд рабочих встреч, в частности, с председателем совета директоров компании «Полипласт» Александром Шамсутдиновым.



Большое спасибо организаторам форума, его участникам, журналистам, моим партнерам и коллегам! Без вашей помощи, поддержки мы бы не смогли двигаться вперед, реализовывать наши идеи.

Впереди у нас огромное количество проектов и планов, мы не сидим на месте. Нашей большой дружной командой мы выполняем поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, развиваем хоккей!» – написал главный тренер и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.