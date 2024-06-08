Ротенберг о себе, ФХР и СКА на ПМЭФ: «Выполняем поручение Путина, развиваем хоккей! Впереди огромное количество проектов и планов, не сидим на месте»

Теги Зенит Николай Валуев СКА ФХР бизнес Газпром Владимир Путин Александр Медведев Алексей Миллер КХЛ Александр Карелин Василий Конов Роман Ротенберг Политика детский хоккей соцсети Матч ТВ Михаил Дегтярев Хоккей

Роман Ротенберг опубликовал пост по итогам ПМЭФ-2024.

«Петербургский международный экономический форум – одно из главных событий года жизни нашей страны. На ней встречаются сотни компаний, градообразующих предприятий, главы регионов и президенты стран.

Мы с моими коллегами из «Газпромбанка», ФХР, СКА и группы компаний «Красная машина» провели на форуме три плодотворнейших дня. За это время:

– Подписали соглашение с компанией Champions Group о производстве и распространении в России аэролодок под брендом Red Machine.

– Я принял участие в хоккейном турнире форума.

– Вручил премию «Матч ТВ» генеральному продюсеру Василию Конову.

– Заключили важнейшую сделку с Российским фондом прямых инвестиций о строительстве «Хоккейного города Сколково» и дали старт проекту «хоккей+образование».

– Вместе с Михаилом Дегтяревым, Александром Карелиным, Николаем Валуевым, Юрием Красовским, Александром Медведевым и другими заслуженными и известными людьми приняли участие в сессии «Медийный спорт: феномен и потенциал».

– Провел встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Борисовичем Миллером.

– Вместе с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой объявили о старте проекта «Красная машина. Благотворительность» и договорились о других совместных начинаниях.

– Организовали ряд рабочих встреч, в частности, с председателем совета директоров компании «Полипласт» Александром Шамсутдиновым.

Большое спасибо организаторам форума, его участникам, журналистам, моим партнерам и коллегам! Без вашей помощи, поддержки мы бы не смогли двигаться вперед, реализовывать наши идеи.

Впереди у нас огромное количество проектов и планов, мы не сидим на месте. Нашей большой дружной командой мы выполняем поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, развиваем хоккей!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

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10 комментариев
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Ротемберг: "Разваливаем хоккей! Впереди огромное количество проектов и планов, не сидим на месте»
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+4
"...запустили производство аэролодок под брендом Red Machine ("Красная машина")".
Что он несет?
Где запуск производства хотя бы тех же самых хоккейных клюшек, коньков и пр. базовой экипировки?
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Хочу выразить благодарность г-ну Ротенбергу, благодаря нему захожу в раздел хоккей и получаю огромное удовольствие после его стендап выступлений
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Пришла весна, придëт и лето.
Спасибо Путину за это.
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Столько уже не выполнено и столько еще предстоит не выполнить…
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Перед каждыми выходными эта гвардия фетисов/берг/и ко. лижет старому его выходную дверь.
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Как вообще от хоккея в этой стране что-то осталось?
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Сходняк питерский: перетереть за скрепы и по экскортницам😏
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думал, кого он мне напоминает? в "Даёшь молодёжь!" был такой персонаж - усатый, пузатый, нахальный начальник. нёс всякую дичь и доставал всех у себя в конторе.
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