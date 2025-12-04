  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Аскаров – в топ-3 претендентов на «Колдер» по версии ESPN. Лидирует Шефер, Демидов не вошел в тройку
18

Аскаров – в топ-3 претендентов на «Колдер» по версии ESPN. Лидирует Шефер, Демидов не вошел в тройку

Ярослав Аскаров вошел топ-3 претендентов на «Колдер Трофи» по версии ESPN.

ESPN опросил широкий круг членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов, чтобы определить фаворитов в борьбе за индивидуальные награды по итогам сезона в НХЛ.

Главным претендентом на приз новичку года («Колдер Трофи») стал защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер, получивший 88% первых мест от респондентов.

В тройку также вошли вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров и голкипер «Миннесоты» Йеспер Валльстедт. Отметим, что форвард «Монреаля» Иван Демидов не попал в топ-3.

Демидов набрал 20 очков за 26 матчей в сезоне НХЛ – 2-й результат в истории «Монреаля» по скорости для игроков младше 20 лет

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
logoЙеспер Валльстедт
рейтинги
logoИван Демидов
logoМонреаль
logoСан-Хосе
logoМэттью Шефер
ESPN
logoАйлендерс
logoМиннесота
logoНХЛ
logoЯрослав Аскаров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сеннеке – 1-й новичок с 20 очками в этом сезоне НХЛ. Он довел результативную серию до 8 матчей и повторил рекорд Карии для игроков «Анахайма» в дебютный год
2 декабря, 04:30
Селебрини – 1-й в топ-100 игроков в возрасте до 22 лет по версии The Hockey News, Бедард – 2-й, Фантилли – 3-й, Демидов – 7-й, Мичков – 8-й
30 ноября, 11:46
Шефер и Сеннеке догнали Демидова в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ. Они делят лидерство – у каждого по 18 очков
29 ноября, 05:58
Главные новости
Гатиятулин про слухи об интересе «Ак Барса» к Спронгу: «Чем ближе дедлайн, тем больше всякой информации будет всплывать. Будем использовать любую возможность усилиться»
24 минуты назад
«Вашингтон» вызвал Тринеева и Стивенсона из АХЛ. Леонард и Линдгрен помещены в список травмированных
36 минут назад
НХЛ. «Филадельфия» принимает «Колорадо», «Питтсбург» в гостях у «Далласа», «Рейнджерс» против «Вегаса», «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом»
51 минуту назадLive
Никитин о 3:1 с «Салаватом»: «Парни показали целостную игру. И движение выдержали, и мысль была. Где-то не хватало реализации, но у соперника организованная оборона»
сегодня, 16:57
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 3:1 с «Нефтехимиком». Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке
сегодня, 16:33
Десятков после 2:3 от «Северстали»: «Плюшевые мы, добрые и уступчивые, какими быть не должны. Надо добавлять в характере, агрессии и физике»
сегодня, 16:23
Козлов об 1:3 от ЦСКА: «Не хватило мощей и сил. Не удавалось вскрывать оборону соперника, они хорошо контролировали шайбу. Ребят упрекнуть не в чем, они отдали все, что могли»
сегодня, 16:12
Никитин об отсутствии Спронга: «Без комментариев, наверное»
сегодня, 15:56
Ги Буше о 7:5 со «Спартаком»: «Сами создавали себе проблемы, но все равно победили, это здорово. Доволен количеством голов, которые забиваем, мы смотримся лучше и лучше»
сегодня, 15:44
Пономарев и Орлов подрались после финальной сирены в матче «Авангарда» со «Спартаком»
сегодня, 15:37Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Орлов о замене Загидулина в матче с «Авангардом»: «Артема жалко уже. Его вины ни в одном голе нет. Он один из лучших вратарей, которых я видел»
12 минут назад
Ярослав Люзенков: «Бек завтра прилетает в Новосибирск. У ребят будет выходной, а он будет тренироваться»
54 минуты назад
Кравец об 1:2 от «Сибири»: «За овертайм создали больше моментов, чем за всю игру, вратарь выручил соперников. Буллиты – это мастерство, нам его не хватило»
сегодня, 17:49
Гришин об 1:3 от «Ак Барса»: «Игра была неплохая с обеих сторон. Настрой был хороший, движение. Надо быть агрессивнее, сегодня нам это не удалось»
сегодня, 17:37
Гатиятулин о 3:1 с «Нефтехимиком»: «Было много борьбы и единоборств. Одержали командую победу за счет характера»
сегодня, 17:24
Козырев о 3:2 с «Ладой»: «Пришлось нагонять соперника на протяжении всей игры. Нашли в себе силы, выиграли матч. Важная победа»
сегодня, 17:13
Гретцки о жеребьевке ЧМ-2026: «О′Нил, Брэди и Джадж – одни из самых приятных людей, которых я встречал. Я провел отличный день, спасибо, ФИФА»
сегодня, 16:48
«Лада» проиграла 4-й матч подряд – сегодня 2:3 от «Северстали». Команда Десяткова идет 10-й на Западе
сегодня, 15:30
Вячеслав Козлов о 8:4 с «Трактором»: «Забили голы, сработало большинство. А потом вытерпели, когда нужно. В зоне нас закрывали, но мы хорошо оборонялись»
сегодня, 15:15
Андриевский о постоянном назначении: «Ничего не знаю, вопрос не ко мне. У «Амура» будет четыре выходных, надо отдохнуть»
сегодня, 13:11