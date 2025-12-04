Аскаров – в топ-3 претендентов на «Колдер» по версии ESPN. Лидирует Шефер, Демидов не вошел в тройку
Ярослав Аскаров вошел топ-3 претендентов на «Колдер Трофи» по версии ESPN.
ESPN опросил широкий круг членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов, чтобы определить фаворитов в борьбе за индивидуальные награды по итогам сезона в НХЛ.
Главным претендентом на приз новичку года («Колдер Трофи») стал защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер, получивший 88% первых мест от респондентов.
В тройку также вошли вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров и голкипер «Миннесоты» Йеспер Валльстедт. Отметим, что форвард «Монреаля» Иван Демидов не попал в топ-3.
Демидов набрал 20 очков за 26 матчей в сезоне НХЛ – 2-й результат в истории «Монреаля» по скорости для игроков младше 20 лет
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
