Аскаров – в топ-3 претендентов на «Колдер» по версии ESPN. Лидирует Шефер, Демидов не вошел в тройку

Ярослав Аскаров вошел топ-3 претендентов на «Колдер Трофи» по версии ESPN.

ESPN опросил широкий круг членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов, чтобы определить фаворитов в борьбе за индивидуальные награды по итогам сезона в НХЛ.

Главным претендентом на приз новичку года («Колдер Трофи») стал защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер , получивший 88% первых мест от респондентов.

В тройку также вошли вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров и голкипер «Миннесоты» Йеспер Валльстедт . Отметим, что форвард «Монреаля» Иван Демидов не попал в топ-3.

