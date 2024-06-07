Ротенберг про проект «Красная Машина. Благотворительность»: «При поддержке «Газпрома», СКА и частных инвестиций поучаствуем в строительстве хоккейных коробок в новых регионах»

Теги СКА ФХР фото Газпром КХЛ Роман Ротенберг Политика детский хоккей Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

«Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме я провел очень важную встречу с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Диалог прошел очень конструктивно.

Рассказал Марии Алексеевне о создании нашего нового проекта «Красная Машина. Благотворительность», с помощью которой мы начнем реализацию наших совместных проектов.

Федерация хоккея России постоянно занималась добрыми делами, а сейчас мы сможем систематизировать это направление и более профессионально работать с детьми с точки зрения психологии и воспитания.

При поддержке ПАО «Газпром», ХК СКА и с помощью частных инвестиций мы организуем новые бесплатные секции, поучаствуем в строительстве хоккейных коробок в новых регионах РФ», – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

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6 комментариев
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В старых регионах все уже построено и хорошо?
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Занимайся лучше благотворительностью хоккей оставь професионалам.
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А сам Ромка туда поедет? )
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чучело,твой газпром в долгах,как в шелках..
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Ответ Мадина Уйгурова
В старых регионах все уже построено и хорошо?
а вновых жилье сначала надо восстановить. или он не знает что там стреляли
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Ответ Алексей Тор
Занимайся лучше благотворительностью хоккей оставь професионалам.
там может не так много своровать можно
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