Ротенберг про проект «Красная Машина. Благотворительность»: «При поддержке «Газпрома», СКА и частных инвестиций поучаствуем в строительстве хоккейных коробок в новых регионах»

Роман Ротенберг рассказал о встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

«Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме я провел очень важную встречу с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Диалог прошел очень конструктивно.

Рассказал Марии Алексеевне о создании нашего нового проекта «Красная Машина. Благотворительность», с помощью которой мы начнем реализацию наших совместных проектов.

Федерация хоккея России постоянно занималась добрыми делами, а сейчас мы сможем систематизировать это направление и более профессионально работать с детьми с точки зрения психологии и воспитания.

При поддержке ПАО «Газпром», ХК СКА и с помощью частных инвестиций мы организуем новые бесплатные секции, поучаствуем в строительстве хоккейных коробок в новых регионах РФ», – написал главный тренер и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.