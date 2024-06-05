ФХР и индийская компания подписали меморандум о сотрудничестве в сфере научно-технического партнерства. Первый проект – аэролодки под брендом «Красная машина»

Теги ФХР бизнес Роман Ротенберг Хоккей

ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с индийской компанией.

Федерация хоккея России и индийская компания Champions Group подписали меморандум о сотрудничестве в сфере научно-технического партнерства в целях создания основы для совместных проектов, а также исследований и разработок. 

Сообщается, что первым проектом станет сотрудничество в области высокоскоростных амфибийных аэролодок нового поколения, а также обмен конструкторскими и эксплуатационными данными с целью проведения технико-экономического анализа для их полноценного применения в различных регионах России и странах СНГ.

Стороны также совместно проведут научно-технические мероприятия по внедрению технологий и продукта в России.  

Напомним, 15 декабря 2023 года ФХР и Champions Group подписали меморандум о сотрудничестве в сфере спорта. Отмечается, что организации будут углублять сотрудничество. 

«На Петербургском международном экономическом форуме мы выступаем и в качестве руководителей российского хоккея, и в качестве предпринимателей. Мы организовали совместное предприятие группы компаний «Красная машина» и Champions Group, наше сотрудничество уже очень глубокое. Оно идет и в сфере хоккея, и в сфере высоких технологий.

Распространение аэролодок в России – это прорыв для нашего водного транспорта. Все лодки будут продаваться в России под брендом «Красная машина». Таким образом мы будет популяризировать хоккей. Это интеграция бизнеса в спорт», – сказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Плывите, ихтиандры…
+1
0
+1
Третьяк теперь аэролодками заниматься будет,а как-же катки.
+1
0
+1
Если почитать внимательно что даёт этот меморандум ...
Россия платит деньги индийской компании чтобы их компания развивала свой технологический и производственный потенциал.

И кто тут ДУРАК ?
+1
0
+1
Другого нейминга у меня для вас нет)))
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий