ФХР и индийская компания подписали меморандум о сотрудничестве в сфере научно-технического партнерства. Первый проект – аэролодки под брендом «Красная машина»

ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с индийской компанией.

Федерация хоккея России и индийская компания Champions Group подписали меморандум о сотрудничестве в сфере научно-технического партнерства в целях создания основы для совместных проектов, а также исследований и разработок.

Сообщается, что первым проектом станет сотрудничество в области высокоскоростных амфибийных аэролодок нового поколения, а также обмен конструкторскими и эксплуатационными данными с целью проведения технико-экономического анализа для их полноценного применения в различных регионах России и странах СНГ.

Стороны также совместно проведут научно-технические мероприятия по внедрению технологий и продукта в России.

Напомним, 15 декабря 2023 года ФХР и Champions Group подписали меморандум о сотрудничестве в сфере спорта. Отмечается, что организации будут углублять сотрудничество.

«На Петербургском международном экономическом форуме мы выступаем и в качестве руководителей российского хоккея, и в качестве предпринимателей. Мы организовали совместное предприятие группы компаний «Красная машина» и Champions Group, наше сотрудничество уже очень глубокое. Оно идет и в сфере хоккея, и в сфере высоких технологий.

Распространение аэролодок в России – это прорыв для нашего водного транспорта. Все лодки будут продаваться в России под брендом «Красная машина». Таким образом мы будет популяризировать хоккей. Это интеграция бизнеса в спорт», – сказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.