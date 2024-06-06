Роман Ротенберг: «Медийный охват тура сборной – 296 млн человек, у СКА рекордная посещаемость. Мы предпринимаем много усилий, чтобы рос приток людей в спорт»

Роман Ротенберг на ПМЭФ рассказал о многомиллионном охвате матчей сборной России.

«Дни на Петербургском международном экономическом форуме очень насыщенные. Принял участие в сессии «Медийный спорт: феномен и потенциал», организованный нашими партнерами Лигой Ставок.

Вместе со мной в ней участвовали такие уважаемые и заслуженные люди, как член Совета федерации, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, депутат Государственной думы, чемпион мира по боксу Николай Валуев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, председатель правления «Зенита», председатель совета директоров СКА Александр Медведев, президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский, и основатель проекта Медиалига Николай Оспипов.

Темой презентации была «Медийность спорта». Во время выступления обратил внимание на важность медийности спорта с точки зрения формирование здоровой нации.

Наш президент Владимир Владимирович Путин поставил цель: к 2030 году увеличить число граждан, вовлеченных в физкультуру и спорт, до 70 процентов от общего населения страны. Это важнейшая задача, выполнение которой зависит от многих факторов. Широкое освещение спорта – один из ключевых аспектов на пути к этому достижению, потому и предпринимаем много усилий, чтобы рос приток людей в спорт.



Мы еще раз прошлись по цифрам медийного охвата «Лига Ставок Большого Тура Сборной» – 296 миллионов человек, рекордной посещаемости СКА, новым хоккейным форматам, таким, как турниры «3 на 3».



Федерация хоккея России понимает важность личных брендов и работает над повышением медийности тренеров и спортсменов. Ведь это живые примеры успеха, они стимулируют мальчишек и девчонок идти в спорт и стараться пройти чемпионский путь вслед за кумирами.

Но, уделяя много времени тренировкам, нельзя забывать и об образовании. Один из ключевых наших принципов – гармоничное развитие, для чего в различные хоккейные школы и академии внедряется инновационная программа подготовки «Красная машина», – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Ротенберг.