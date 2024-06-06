Роман Ротенберг: «Медийный охват тура сборной – 296 млн человек, у СКА рекордная посещаемость. Мы предпринимаем много усилий, чтобы рос приток людей в спорт»

Теги Николай Валуев СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой болельщики телевидение Владимир Путин КХЛ Александр Карелин Роман Ротенберг Политика Михаил Дегтярев Лига Ставок сборная России U25 Николай Осипов Хоккей

Роман Ротенберг на ПМЭФ рассказал о многомиллионном охвате матчей сборной России.

«Дни на Петербургском международном экономическом форуме очень насыщенные. Принял участие в сессии «Медийный спорт: феномен и потенциал», организованный нашими партнерами Лигой Ставок.

Вместе со мной в ней участвовали такие уважаемые и заслуженные люди, как член Совета федерации, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, депутат Государственной думы, чемпион мира по боксу Николай Валуев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, председатель правления «Зенита», председатель совета директоров СКА Александр Медведев, президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский, и основатель проекта Медиалига Николай Оспипов.

Темой презентации была «Медийность спорта». Во время выступления обратил внимание на важность медийности спорта с точки зрения формирование здоровой нации.

Наш президент Владимир Владимирович Путин поставил цель: к 2030 году увеличить число граждан, вовлеченных в физкультуру и спорт, до 70 процентов от общего населения страны. Это важнейшая задача, выполнение которой зависит от многих факторов. Широкое освещение спорта – один из ключевых аспектов на пути к этому достижению, потому и предпринимаем много усилий, чтобы рос приток людей в спорт.

Мы еще раз прошлись по цифрам медийного охвата «Лига Ставок Большого Тура Сборной» – 296 миллионов человек, рекордной посещаемости СКА, новым хоккейным форматам, таким, как турниры «3 на 3».

Федерация хоккея России понимает важность личных брендов и работает над повышением медийности тренеров и спортсменов. Ведь это живые примеры успеха, они стимулируют мальчишек и девчонок идти в спорт и стараться пройти чемпионский путь вслед за кумирами.

Но, уделяя много времени тренировкам, нельзя забывать и об образовании. Один из ключевых наших принципов – гармоничное развитие, для чего в различные хоккейные школы и академии внедряется инновационная программа подготовки «Красная машина», – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Ротенберг.

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10 комментариев
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Рома уже повторяется одни и те-же бредни несёт через день.
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Кто-нибудь уже заберите у него микрофон, хватит людей смешить
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Ты это серьёзно?
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Широк мудийный охват,
И гулок мудийный звон.
Сочится из Запада яд,
Нам очень завидует он.
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В прошлый раз охват сборной был 12 млн болельщиков . Сейчас уже 296 #####(блин). Это мы еще в Гималаях и в Индии не играли .
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Как это? Страна в полном составе посмотрела повтор тура?
Объясните! 140 млн в стране, ну Казахстан и Беларусь ещё 20, откуда еще 100 млн +???
Сказал бы уже миллиард медийный охват тура
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ну знаете ли, можно в какой-то степени уже сейчас сказать, что спортом в стране занимается 100% населения. Ведь для того, чтобы встать с кровати, надо прилагать УСИЛИЕ, а это какая никакая да ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ.
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Комментарий удален модератором
Читая интервью Ромчика, живо вспоминается серия "Южного парка" про Боно (там, где все начиналось с рекорда Рэнди).
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Ромам Вротенберг ты уже всех достал!
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Да заткните вы уже его!
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