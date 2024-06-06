«Красная машина» и Российский фонд прямых инвестиций стали партнерами в проекте «Хоккейный Город Сколково». Целевой объем финансирования – 3 млрд рублей

ФХР объявила о партнерстве «Красной машины» и РФПИ.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Красная машина» стали партнерами в рамках реализации проекта строительства многофункционального спортивного комплекса «Хоккейный Город Сколково».

Соглашение было подписано на полях 27-го Петербургского международного экономического форума. Целевой объем финансирования проекта – 3 млрд рублей.

Спорткомплекс объединит площадки для ледовых и других видов спорта, тренажерный, батутный и универсальный спортивный залы и другую необходимую инфраструктуру.

В комплексе будут работать детская хоккейная школа «Красная Машина Юниор» (проект Академии СКА), школа фигурного катания, а также будут созданы катки для любителей спорта и активного образа жизни. Все занимающиеся будут иметь возможность обучаться в инновационной школе «Сколко».

В настоящее время в Санкт-Петербурге уже действует аналогичный комплекс – Хоккейный Город СКА. В Москве ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

«Инвестиции РФПИ в проект «Хоккейный Город Сколково» направлены на достижение целей государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» с использованием преимуществ модели государственно-частного партнерства.

Многофункциональный спортивный комплекс станет учебно-тренировочной базой для совершенствования хоккейного мастерства, подготовки спортсменов, а также площадкой для любительского активного отдыха. В перспективе комплекс сможет принимать различные турниры и другие культурно-зрелищные мероприятия.

Благодаря проекту инвестиционная экосистема РФПИ расширяет присутствие в сегменте спорта и здорового образа жизни, поддержка которого наряду с повышением качества жизни людей всегда входила в число ведущих приоритетов Фонда», – заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом реализации совместно с иностранными партнерами более 100 проектов общим объемом свыше 2,2 трлн рублей. В портфельных компаниях РФПИ, годовая выручка которых по итогам 2023 года превысила 14,5 трлн рублей (8,5% ВВП России), работает более 1,3 млн сотрудников» – сказано в заявлении Федерации хоккея России.

Фото: fhr.ru