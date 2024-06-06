Роман Ротенберг: «Путин поставил нам цель, чтобы 70% россиян занимались спортом. Широкое освещение, медийность способствуют притоку людей»

Роман Ротенберг вспомнил о задаче от Владимира Путина, говоря о медийном спорте.

«Очень важно все это развивать. Мы конкурируем с фиджитал-спортом. Это может являться проблемой здорового образа жизни, потому что ребенок сидит за компьютером. Все должно быть в балансе.

поставил нам цель, чтобы 70% россиян занимались спортом. Широкое освещение спорта, медийность способствуют притоку людей в спорт», – сказал главный тренер и первый вице-президент ФХР Ротенберг в рамках сессии «Медийный спорт: феномен и потенциал» XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Минспорт мечтает, чтобы спортом в России занимались 70%: откуда эти цифры и как поможет Спорт-ID?