Роман Ротенберг: «Путин поставил нам цель, чтобы 70% россиян занимались спортом. Широкое освещение, медийность способствуют притоку людей»

Теги СКА ФХР телевидение Владимир Путин КХЛ Роман Ротенберг любительский хоккей Политика Р-Спорт массовый спорт Хоккей

Роман Ротенберг вспомнил о задаче от Владимира Путина, говоря о медийном спорте.

«Очень важно все это развивать. Мы конкурируем с фиджитал-спортом. Это может являться проблемой здорового образа жизни, потому что ребенок сидит за компьютером. Все должно быть в балансе.

Владимир Путин поставил нам цель, чтобы 70% россиян занимались спортом. Широкое освещение спорта, медийность способствуют притоку людей в спорт», – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Ротенберг в рамках сессии «Медийный спорт: феномен и потенциал» XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Минспорт мечтает, чтобы спортом в России занимались 70%: откуда эти цифры и как поможет Спорт-ID?

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не знаю как насчет спортсменов, но паралимпийцев точно прибавилось и еще прибавится
+59
-4
+55
В этом году пора бы уже начать вручать медали - "25 лет со дня первой поставленной и невыполненой задачей нашим Великим Кормчим"
+19
-2
+17
Поэтому сначала резко сократится количество россиян, дабы процентное соотношение выросло
+16
-1
+15
Сколько раз в день нам ходить в туалет, дедушка не поставил цель?
+11
-1
+10
Ответ Ебздрогыч
Не знаю как насчет спортсменов, но паралимпийцев точно прибавилось и еще прибавится
Вот это точно.
+8
0
+8
Ответ Ебздрогыч
Не знаю как насчет спортсменов, но паралимпийцев точно прибавилось и еще прибавится
Твоя правда.....+
+8
-2
+6
а че остальные 30 процентов.чем им заниматься почему не сказал
+4
0
+4
Ответ Alexander Firsov
а че остальные 30 процентов.чем им заниматься почему не сказал
вот сижу голову ломаю.в 70 процентах я или в 30
+3
0
+3
Щас еще миллионов 10 паспорта получат и благодаря ММА все срастется
+3
0
+3
Он много целей поставил. А воз и ныне там.
+2
0
+2
Ага. Одни алкаши и жиробасы кругом.
+2
0
+2
А ведь этого шута поставят следующим министром спорта))
+2
0
+2
Спортс, сколько вам платит этот петух за публикацию новостей о нём?
+2
-1
+1
Вообще по боку что там у вас кто кому поставил
+2
-1
+1
А чО, сами бы без ПАЛОЧКИ ТогоЧьеИмяНельзяНазывать - не додумались ?! 🤪🤦🏼‍♂️
+1
0
+1
Ну вот уже тысяч триста по полям бегают, малыми группами
+1
0
+1
Ответ umahanov87
А ведь этого шута поставят следующим министром спорта))
Где вы видели еврея в спорте? Около спорта, да.
0
0
0
Ответ Зоновский петух
Сколько раз в день нам ходить в туалет, дедушка не поставил цель?
Он поставил целью минимизировать наше питание, а там и походы в туалет сократяться
0
0
0
Давайте как при коммунизме, когда делалась ставка на командные виды спорта. Даже если гребля, то четвёрки-восьмёрки, если лыжи - то эстафеты, футбол - прекрасно, хоккей - вообще замечательно.

Чтобы никакого индивидуализма! Только в коллективе можно воспитать полноценную личность! Да и свободного времени у пролетариев будет поменьше, чтобы в этих-ваших-интернетах всякое читать-писать :)

#irony
0
0
0
Всегда можно записать литрбол в спорт, тогда у вас все население будет спортивным)))
0
0
0
путин заставит 70% россиян бегать по кустам от беспилотников. гоййййда!
0
0
0
Вам? Уже в правительстве? На кого ж хоккей-то оставишь...
0
0
0
Сам лично цифру до 70% доведёт))
0
0
0
Вы бы лучше сеть Красно&Белое закрыли....
Травят народ свой сивухой.....
На каждом углу есть магазин.......
А Путин знает и не чего не делает.....
0
0
0
Сделайте бесплатно посещение для спортом народ пойдет. А при тех ценах. дешевле с диванчиком по упражнятся.
0
0
0
Ждём девочек, девушек, женщин и бабушек в случае необходимости для достижения заветных 70%, остальное будет зависеть от остатков в наличии…👌
0
0
0
70% - мало.
Надо чтобы все 88%.
+1
-1
0
Интересно, кто у него так часто берёт интервью?
+1
-1
0
Послушаешь Ромку сразу хочется заняться спортом.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий