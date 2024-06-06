Роман Ротенберг: «Путин поставил нам цель, чтобы 70% россиян занимались спортом. Широкое освещение, медийность способствуют притоку людей»
Роман Ротенберг вспомнил о задаче от Владимира Путина, говоря о медийном спорте.
«Очень важно все это развивать. Мы конкурируем с фиджитал-спортом. Это может являться проблемой здорового образа жизни, потому что ребенок сидит за компьютером. Все должно быть в балансе.
Владимир Путин поставил нам цель, чтобы 70% россиян занимались спортом. Широкое освещение спорта, медийность способствуют притоку людей в спорт», – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Ротенберг в рамках сессии «Медийный спорт: феномен и потенциал» XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Минспорт мечтает, чтобы спортом в России занимались 70%: откуда эти цифры и как поможет Спорт-ID?
Чтобы никакого индивидуализма! Только в коллективе можно воспитать полноценную личность! Да и свободного времени у пролетариев будет поменьше, чтобы в этих-ваших-интернетах всякое читать-писать :)
#irony
Травят народ свой сивухой.....
На каждом углу есть магазин.......
А Путин знает и не чего не делает.....
Надо чтобы все 88%.