Ротенберг о Миллере: «Капитан всего петербургского спорта. Петербург стал спортивной столицей России благодаря неоценимой помощи «Газпрома»

Теги Зенит СКА Сборная России по хоккею с шайбой фото бизнес Газпром Александр Медведев Алексей Миллер КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг назвал Алексея Миллера капитаном петербургского спорта.

«Сегодня на Петербургском экономическом форуме встретился с главой «Газпрома», капитаном всего петербургского спорта Алексеем Борисовичем Миллером, и с председателем совета директоров СКА, председателем правления ФК «Зенит» Александром Ивановичем Медведевым.

Встреча состоялась у стенда «Газпрома», в секции, где выставлены победные кубки, завоеванные командами нашего города – «Зенитом» и СКА.

Алексей Борисович лично и ПАО «Газпром» вкладывают не только средства, но и душу в петербургский спорт, и благодаря их участию и неоценимой помощи Петербург стал спортивной столицей России.

Я еще раз представил Алексею Борисовичу комплексный план нашей работы по всем направлениям, рассказал о коммерческих и спортивных достижениях системы СКА и сборной России, а также искренне поблагодарил за многолетнюю поддержку.

Хочу отметить, что на ПМЭФ стенд, организованный «Газпромом», привлекает максимальное внимание и еще раз заставляет гордиться нашей страной, жители которой успешно работают даже в суровых условиях Арктики, при этом сохраняя величие русского Севера.

Стенд ПАО «Газпром» стал площадкой, где подписываются важнейшие документы, где первозданная мощь северной природы сочетается с технологичностью, а культура и быт нашей страны раскрываются во всей своей красоте», – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

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23 комментария
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Ротенберг: "Лизал, лижу и буду лизать."
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Когда же он заткнётся!?
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У Ромки в контракте похоже прописано нахваливать Газпром и капитана Миллера.
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Вся Россия платит за народный газ, а Миллер это бабло на Зенит и СКА тратит. Как по мне так это крысятничество
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А с капитализацией плохо получилось😏
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Как он заколебал
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Петербург позор российского спорта
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какие «прелестные» лица
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Да замолчи ты уже
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Спортс будет каждое высказывание Ротенберга пиарить?)))
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Личный ëршик-подчищай
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Этот язык уникален просто, как он не стёрся ещё - это же какая нагрузка на него: столько трепать им и вылизывать...
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Убийца российского спорта
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Ответ Алексей Тор
У Ромки в контракте похоже прописано нахваливать Газпром и капитана Миллера.
Вспоминается Евгений Ваганович и шпингалеты
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Убыток Газпрома по итогам 2023 года составил 629 млрд рублей
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Рожи
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Самый популярный клуб, самые крутые лидеры. Чаво уж там👏
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Кто про что, а Ротенберг про Газпром и газпромовские деньги.
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Мастер класс по лизанию)
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вот это поворот!!!)
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Небеса подарили нам этого потрясающего оратора в отечественный спорт. Мне кажется, мы этого даже не сполна заслуживаем.
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Ну и рожи
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