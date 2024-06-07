Ротенберг о Миллере: «Капитан всего петербургского спорта. Петербург стал спортивной столицей России благодаря неоценимой помощи «Газпрома»

Роман Ротенберг назвал Алексея Миллера капитаном петербургского спорта.

«Сегодня на Петербургском экономическом форуме встретился с главой «Газпрома», капитаном всего петербургского спорта Алексеем Борисовичем Миллером, и с председателем совета директоров СКА, председателем правления ФК «Зенит» Александром Ивановичем Медведевым.

Встреча состоялась у стенда «Газпрома», в секции, где выставлены победные кубки, завоеванные командами нашего города – «Зенитом» и СКА.

Алексей Борисович лично и ПАО «Газпром» вкладывают не только средства, но и душу в петербургский спорт, и благодаря их участию и неоценимой помощи Петербург стал спортивной столицей России.

Я еще раз представил Алексею Борисовичу комплексный план нашей работы по всем направлениям, рассказал о коммерческих и спортивных достижениях системы СКА и сборной России, а также искренне поблагодарил за многолетнюю поддержку.

Хочу отметить, что на ПМЭФ стенд, организованный «Газпромом», привлекает максимальное внимание и еще раз заставляет гордиться нашей страной, жители которой успешно работают даже в суровых условиях Арктики, при этом сохраняя величие русского Севера.

Стенд ПАО «Газпром» стал площадкой, где подписываются важнейшие документы, где первозданная мощь северной природы сочетается с технологичностью, а культура и быт нашей страны раскрываются во всей своей красоте», – написал главный тренер и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.