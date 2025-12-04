  • Спортс
Ларионов о 3:1 с «Адмиралом»: «СКА проявил мужество, горжусь ребятами. Коллектив проходит через сложные испытания, говорить об успехе еще рано»

Игорь Ларионов оценил победу СКА над «Адмиралом» в FONBET КХЛ.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился мнением о победе над «Адмиралом» (3:1) в матче FONBET КХЛ.

– Хочу поздравить наш коллектив с хорошей победой, она была сложной по ряду причин. Еще раз всех с победой, команда проявила мужество после травмы Мерфи, в этом был главный залог успеха.

– Как чувствует себя команда?

– Вопрос непростой. Мы смотрим от игры к игре, понимаем, что очень сложная серия – семь игр на выезде подряд. Суперсложный переезд на Дальний Восток, включаются все факторы. Я горжусь ребятами, они проявили те качества, когда коллектив проходит через сложные испытания.

– Сейчас вы достучались до команды, судя по результатам?

– Если возвращаться к началу сезона, то много матчей мы проиграли в концовке. Вроде команда старалась, но не доводила дело до конца. Сегодня мы подходим к экватору сезона, ребята приняли правила игры, которые мы требуем.

Именно эта химия, все выдают матчи такого качества. Но говорить об успехе еще рано. Хочется, чтобы была стабильность в каждой игре, – сказал Ларионов.

Защитник СКА Мерфи травмировался в игре с «Адмиралом». Старков упал ему на ногу, она cогнулась под неестественным углом

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
