Овечкин набрал по 2 очка в 3 матчах подряд в 40 лет. Он стал 3-м игроком за 50 лет с таким достижением после Ларионова и Уитни
Александр Овечкин набрал по 2 очка в 3 матчах НХЛ подряд в 40 лет.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (7:1).
Он набрал по два очка в каждой из трех последних игр. За последние 50 лет только два других хоккеиста в возрасте 40 лет и старше добивались подобного результата.
Это Игорь Ларионов (4 игры в сезоне-2000/01) и Рэй Уитни (3 игры в сезоне-2012/13).
Овечкин в 14-й раз забил 40+ голов за календарный год – рекорд НХЛ. У Гретцки и Гартнера – по 10 таких лет
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
