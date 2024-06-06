Команда «Бизнес» Ротенберга и Медведева стала 4-й на Кубке Росконгресса. «Политика» Фетисова победила

Теги Дмитрий Сычев СКА Вячеслав Фетисов премьер-лига Россия Александр Мостовой Александр Медведев Роман Ротенберг Политика Хоккей

Команда «Политика» стала победителем хоккейного Кубка Росконгресса на ПМЭФ.

«Политика» обыграла команду «Правительство Санкт-Петербурга» со счетом 8:1 в финале Лига Ставок Кубка Росконгресса по хоккею и стала победителем турнира. 

За «Политику» выступали в том числе двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, бывшие футболисты сборной России Александр Мостовой и Дмитрий Сычев.

В состав администрации Санкт-Петербурга вошли председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор города Сергей Кропачев, бывший форвард сборной России Павел Погребняк, а также председатель Комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт‑Петербурга, серебряный призер Олимпийских игр по велоспорту Антон Шантырь.

Третье место на Кубке Росконгресса заняла команда «Чемпион», в четверг обыгравшая команду «Бизнес» со счетом 7:1.

За бизнесменов сыграли главный тренер сборной «России 25» и СКА Роман Ротенберг, председатель правления «Зенита» Александр Медведев, генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих и олимпийский чемпион Сергей Светлов.

Ворота команд на турнире защищали женщины-голкиперы Алена Ашина («Политика»), Варвара Бунькова («Чемпион»), Юлия Волкова (администрация Санкт-Петербурга), Валерия Меркушева и Надежда Морозова («Бизнес»).

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1 комментарий
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Чемпионское окно только открывается. Аминь . Фетисов молодчик .
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