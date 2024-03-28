Новиков о Федотове: «Это войдет в историю хоккея со знаком минус. Такого не было, чтобы так перевернуть судьбу лучшему вратарю. Психологический шрам на всю жизнь»
Юрий Новиков назвал «историей со знаком минус» дело Ивана Федотова.
Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем Иваном Федотовым, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.
«То, что получилось с ним, войдет в историю хоккея со знаком минус. Такого раньше не было, чтобы так перевернуть судьбу лучшему вратарю по итогам чемпионата, и когда говорят, что он восстановится, это не так все просто. Психологический шрам останется на всю жизнь, и будем надеяться, что все образумится.
Думаю, в этом сезоне он не вышел на тот уровень, который показывал на Олимпиаде и том чемпионате. Для Ивана это испытание, и будем надеяться, что у него есть сейчас время, тем более все успокоилось. Он год играл, практику получил, и надеемся, что он выйдет на тот уровень, который у него был.
Очень жаль для всех и нашего хоккея, что мы едва не потеряли его. Разговор о том, что сможет или не сможет. Вратарское дело нежное, это тонкие струны, их надо беречь, и на них не должны играть посторонние», – сказал заслуженный тренер РФ Новиков.
ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4) в первом раунде. Федотов в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57.
В регулярном чемпионате он отбил 91,4% бросков в 44 матчах при коэффициенте надежности 2,37
Напомним, что Иван пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».
14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.
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