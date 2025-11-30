Кузьменко без очков в 9 матчах подряд – 11 бросков и «минус 5» на отрезке. У форварда «Лос-Анджелеса» 3+4 в 22 играх в сезоне
Андрей Кузьменко остался без очков в 9 матчах подряд.
Форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:1 ОТ).
В этом сезоне на счету 29-летнего россиянина 7 (3+4) очков в 22 играх при полезности «минус 3».
Текущая серия без очков – 9 игр (11 бросков в створ и «минус 5» на отрезке).
Сегодня Кузьменко (15:45, нейтральная полезность) отметился 1 броском в створ и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
