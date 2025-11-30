Лутфуллин о штабе СКА: «За ошибки не ругают. Скорее, объясняют и поправляют. Нет такого, чтобы сразу в запас посадили, с игры сняли или обругали, все в комфортном режиме»

Нападающий СКА Игнат Лутфуллин высказался о взаимодействии с тренерским штабом Игоря Ларионова .

– Чувствуете себя на данный момент уже полноценным игроком основы, игроком КХЛ?

– Стараюсь начинать играть на взрослом уровне, действовать по-взрослому, чтобы закрепиться в КХЛ. Делать все, что требует тренерский штаб.

– В первых матчах чувствовали определенную скованность в своих действиях, излишнее волнение?

– Наверное, в самых первых играх определенная скованность еще могла быть, согласен. Но потом уже все пропало, свыкся. Сейчас спокойно выхожу на лед, матчи воспринимаются как обыденность, в хорошем смысле.

– Как сейчас взаимодействуете с тренерским штабом? За ошибки прилетает? К примеру, в матче с «Ак Барсом» было не совсем вынужденное удаление…

– Нет, не ругают за ошибки. Скорее, объясняют и поправляют. Ключевое – важно чтобы я сделал нужные выводы сам, обратил внимание на те или иные аспекты игры. То есть тренеры подсказывают, направляют.

Нет такого, чтобы сразу в запас посадили, с игры сняли или обругали. Все в комфортном режиме – только помогают и подсказывают, — сказал 20-летний Лутфуллин.