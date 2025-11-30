Нелсон с 2+2 и 600-м очком в НХЛ, Гики и Хэйгл с дублями – звезды дня в лиге

Брок Нелсон, Морган Гики и Брэндон Хэйгл – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – форвард «Тампы » Брэндон Хэйгл с дублем в ворота «Рейнджерс» (4:1).

Вторая звезда – форвард «Бостона » Морган Гики с дублем в ворота «Детройта» (3:2 Б). Он делит лидерство в сезонной гонке снайперов с 20 шайбами.

Первая звезда – форвард «Колорадо» Брок Нелсон с 4 (2+2) баллами в матче с «Монреалем» (7:2). Первое очко в игре стало для 34-летнего американца 600-м в рамках регулярок лиги.