Гендиректор «Шанхая» о недопуске фанатов в джерси «Дрэгонс» в Ледовый: «Какая-то странная ошибка и непонимание регламента. Позиция КХЛ была удивительна»

Гендиректор «Шанхая» высказался о недопуске фанатов на матч со СКА.

Генеральный директор «Шанхай» Сергей Белых высказался о недопуске фанатов в форме «Дрэгонс» на арену СКА.

6 ноября перед игрой Фонбет Чемпионата КХЛ в Ледовом дворце стало известно , что на арену СКА не пускают фанатов в форме «Шанхая» из-за иероглифов на джерси. У болельщиков просили нотариально заверенный перевод. В итоге фанатов пустили на арену после официального письма от китайского клуба с переводом иероглифов – там написано «Шанхай Дрэгонс ».

КХЛ заявила , что действия СКА соответствали регламенту.

«Было много наших болельщиков, которых не пускали с экипировкой – шарфами, джерси. Очевидно, это какая-то странная ошибка и непонимание регламента.

Тем более была удивительна позиция КХЛ, которая пыталась донести, что это было в рамках регламента. Но регламент четко разделяет две части: есть атрибутика и есть средства поддержки. Вот средства поддержки надо подтверждать, да. А то, что касается атрибутики, в регламенте не прописано», – сказал Белых.

«Шанхай» о недопуске фанатов в Ледовый из-за иероглифов на свитерах: «Меры применены неправомерно. Удивлены, что КХЛ поддержала СКА. Лига создает опасный прецедент»

Скандалище в КХЛ: болельщиков «Шанхая» не пускали на арену в Петербурге – требовали перевод иероглифов