«Сочи» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Амур» (1:0). Самсонов сделал шатаут, отразив 39 бросков, Кагарлицкий забил гол
«Сочи» прервал серию из 3 поражений.
«Сочи» победил «Амур» (1:0) в матче Фонбет Чемпионатп КХЛ.
Нападающий Дмитрий Кагарлицкий забил решающий гол.
Вратарь Илья Самсонов сделал шатаут, отразив все 39 бросков по своим воротам.
«Сочи» прервал серию из 3 поражений подряд и идет 11-м на Западе с 21 очком после 30 игр.
«Амур» занимает 7-е место на Востоке с 28 баллами в 31 матче.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
