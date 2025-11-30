«Сочи» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Амур» (1:0). Самсонов сделал шатаут, отразив 39 бросков, Кагарлицкий забил гол

«Сочи» прервал серию из 3 поражений.

«Сочи » победил «Амур » (1:0) в матче Фонбет Чемпионатп КХЛ.

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий забил решающий гол.

Вратарь Илья Самсонов сделал шатаут, отразив все 39 бросков по своим воротам.

«Сочи» прервал серию из 3 поражений подряд и идет 11-м на Западе с 21 очком после 30 игр.

«Амур» занимает 7-е место на Востоке с 28 баллами в 31 матче.