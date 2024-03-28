Фетисов об ИИХФ: «Они нас за дураков считают? Завтра скажут, что бабушка у Федотова была экстремистской или что-то еще, Иван – лишь повод»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Вячеслав Фетисов КХЛ Иван Федотов Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался об ИИХФ и деле Ивана Федотова.

Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем Иваном Федотовым, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

«ЦСКА и главный тренер команды взяли большой риск, когда доверили судьбу сезона в руки Ивана, у которого долгое время не было игровой практики. Тем не менее по ходу сезона он стал набирать спортивную форму, в итоге команда в первом раунде вылетела. Большие риски не оправдали себя.

Особенно в начале сезона ему было непросто. Тем более команда, которая два года подряд выигрывала Кубок Гагарина, большие ожидания были у болельщиков. В общем, не сложился у него сезон.

На ИИХФ вообще не стоит обращать внимания, бессмысленная история. На все есть своя позиция, хотя все это уже прописано, здесь не надо гадать на кофейной гуще. Сейчас никаких отношений ФХР с ИИХФ нет, они никаким образом не идут навстречу, попирая все права молодежных и юношеских команд. Беспредел...

Федотов – лишь повод, они нас за дураков считают? Завтра они скажут, что бабушка у Федотова была экстремистской или что-то еще», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.

ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4) в первом раунде. Федотов в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

В регулярном чемпионате он отбил 91,4% бросков в 44 матчах при коэффициенте надежности 2,37

Напомним, что Иван пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.

ЦСКА расторг контракт с Федотовым. Кажется, он все-таки едет в «Филадельфию»

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11 комментариев
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Про экстремистов даже не смешно. Это не в ИИХФ по пятницам списки иноагентов выдавливают.
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-8
+50
"Они нас за дураков принимают? " Фетисов, ты сам себе и ответил, перечитай тобою написанное -
"По ходу сезона он стал набирать спортивную форму, в итоге команда в первом раунде вылетела"....
Умный такого не напишет.
+26
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+23
Кудах-тах-тах)
+11
-6
+5
"Федотов – лишь повод, они нас за дураков считают?" Откровенно говоря, тут должен быть не вопросительный знак
+6
-2
+4
Так вот оно что ... это из за Федотова ЦСКА слился в первом раунде плей-офф ...
Спасибо Фетисову что раскрыл глаза нам, болельщикам .
+5
-2
+3
Эх Слава, Слава. Блевать хочется!!!!
+4
-2
+2
Моя бабушка курит трубку
И обожает огненный ром,
А когда я к бабуле
Заскочу на минутку,
Мы с ней его весело пьем.
+3
-3
0
А когда-то Фетисов умным казался
+1
-1
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Нет предела человеческой мерзости
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