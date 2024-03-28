Фетисов о Федотове и ИИХФ: «Перестаньте кланяться им в ноги. Они для нас – недружественная организация»

Вячеслав Фетисов назвал ИИХФ «недружественной организацией».

Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем Иваном Федотовым, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

– ЦСКА дал ему возможность стать основным вратарем после долгого перерыва. Да, команду колбасило после двух победных сезонов.

Но это его решение. Пусть играет дальше, если решил. Просто так такие решения не принимают.

– Стоило ли ругаться с ИИХФ из‑за этой ситуации?

– При чем здесь ИИХФ? Кто они такие для нас сейчас? ИИХФ не пускает ни молодежку, ни детей на международные соревнования. Это вас не смущает?

Не стоит обращать на них внимания. Перестаньте кланяться им в ноги. Они для нас – недружественная организация, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.

ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4) в первом раунде. Федотов в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

В регулярном чемпионате он отбил 91,4% бросков в 44 матчах при коэффициенте надежности 2,37

Напомним, что пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.