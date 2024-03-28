Фетисов о Федотове и ИИХФ: «Перестаньте кланяться им в ноги. Они для нас – недружественная организация»

Теги ЦСКА ИИХФ Вячеслав Фетисов КХЛ Политика Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Фетисов назвал ИИХФ «недружественной организацией».

Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем Иваном Федотовым, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

– ЦСКА дал ему возможность стать основным вратарем после долгого перерыва. Да, команду колбасило после двух победных сезонов.

Но это его решение. Пусть играет дальше, если решил. Просто так такие решения не принимают.

– Стоило ли ругаться с ИИХФ из‑за этой ситуации?

– При чем здесь ИИХФ? Кто они такие для нас сейчас? ИИХФ не пускает ни молодежку, ни детей на международные соревнования. Это вас не смущает?

Не стоит обращать на них внимания. Перестаньте кланяться им в ноги. Они для нас – недружественная организация, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.

ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4) в первом раунде. Федотов в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

В регулярном чемпионате он отбил 91,4% бросков в 44 матчах при коэффициенте надежности 2,37

Напомним, что Иван пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.

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28 комментариев
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Так вы же и кланяетесь, раз состоите в недружественной организации и платите взносы. Вы уж там определитесь. А то какая-то биполярочка получается.
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Славик, когда твой родной клуб ЦСКА поставил крест на Кучерове, списав его, когда Тампа поставила его на ноги, поверив, дав возможность, в итоге Россия имеет одного из лучших хоккеистов мира прямо сейчас, тебе не стыдно такое говорить?
+27
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+26
а кому кланяться, тебе что ли Слава?
+26
-6
+20
Ответ Callid
Комментарий скрыт
Без флота...
+20
-5
+15
У России два союзника: Белоруссия и КНДР
+18
-5
+13
Зачем проводить игры Дружбы, когда вокруг одни недружественные страны и организации и мы с ними не дружим?
+10
-4
+6
Вячеслав Александрович, в вашем родном клубе хрен пойми кто принимает хрен пойми какие решения.
Может в консерватории что-то поправить?
+7
-1
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У них все недружественные, кроме них самих.
+7
-2
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Ответ Витольд Бубеный
Без флота...
на треть * )
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+5
Ответ Джон Псина
а кому кланяться, тебе что ли Слава?
А никому. Надеюсь доживу до этого момента
+7
-2
+5
Вячеслав Александрович, что бы ваши слова не расходились с делом, возьмите все ваши медали с Олимпийских Игр, Чемпионатов Мира и Европы, Молодежных Чемпионатов Мира, все ваши трофеи Кубка Европейских чемпионов, ну ,где вы ещё играли и побеждали, вот возьмите всё и в качестве знака презрения к ИИХФ выкиньте на помойку! Под камеры!
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Славик, ты либо крестик сними, либо трусы одень 😂
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+4
А есть дружественная?
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+3
Ответ Шурум-Бурум
Вячеслав Александрович, что бы ваши слова не расходились с делом, возьмите все ваши медали с Олимпийских Игр, Чемпионатов Мира и Европы, Молодежных Чемпионатов Мира, все ваши трофеи Кубка Европейских чемпионов, ну ,где вы ещё играли и побеждали, вот возьмите всё и в качестве знака презрения к ИИХФ выкиньте на помойку! Под камеры!
Зачем? ИИХФ ему их подарила или он их выиграл?
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У Фетисова любимый фильм холоп.
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В какое позорище превратился фетисов
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Сам в свое время уехал играть в организацию из недружественной страны, а сейчас говорит такое...все это дурно пахнет
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И только НХЛ, где на тот момент не слишком политически подкованный Славик резвился в свое время - наши братья навек.
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Не запихнул бы ты Фетисов КХЛ под юрисдикцию ФХР - сейчас не было бы никаких взаимоотношений и проблем у КХЛ и ИИХФ.
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Ответ Vinnipukh Vinni
Зачем? ИИХФ ему их подарила или он их выиграл?
Он их выиграл, так и другие хотят побеждать! И побеждал он в составе сборной СССР -- стране победившего социализма и противостояли ему страны "вероятного противника" -- США, Канада, Германия. И как-то ничего, отторжения не вызывало. Никто ИИХФ не называл недружественный организацией
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иихф нужно мерится мне надоело смотреть
Кхл , хотим смотреть евро тур чемп мира , алимпиаду , как то так.
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"как мы не кланялись, сбегая с Родины"
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Просто промариновали парня ... уже давно бы за океаном жизнью наслаждался, раз так хотел. ЦСКА строгие родители.
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Тогда возвращай всех назад, но они тебя пошлют в зад
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Ответ Шурум-Бурум
Вячеслав Александрович, что бы ваши слова не расходились с делом, возьмите все ваши медали с Олимпийских Игр, Чемпионатов Мира и Европы, Молодежных Чемпионатов Мира, все ваши трофеи Кубка Европейских чемпионов, ну ,где вы ещё играли и побеждали, вот возьмите всё и в качестве знака презрения к ИИХФ выкиньте на помойку! Под камеры!
Что за маразм?
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