Квартальнов о травме Шипачева: «Он уехал в госпиталь на обследование. Пока нет никакой информации»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после матча с «Адмиралом» (4:1) высказался о травме Вадима Шипачева.
В следующем матче, 2 декабря, «Динамо» на выезде сыграет с «Амуром».
– Хорошая игра с нашей стороны была. Васька (Демченко) сыграл здорово, оборона держала. И наша молодежь в большинстве неплохо сыграла. Это и предрешило исход встречи.
– Какое состояние здоровья Вадима Шипачева, который получил травму по ходу матча?
– Он уехал в госпиталь на обследование. Пока нет никакой информации.
– Сможет ли он сыграть в следующем матче в Хабаровске?
– Я думаю, что нет, – сказал Квартальнов.
Шипачев получил травму в матче с «Адмиралом» после силового приема Шэна у борта
«Динамо» Минск выиграло 7 из 8 последних матчей – сегодня 4:1 с «Адмиралом». Команда Квартальнова идет 1-й на Западе