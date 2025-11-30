Квартальнов о травме Шипачева: «Он уехал в госпиталь на обследование. Пока нет никакой информации»

Дмитрий Квартальнов высказался о травме Вадима Шипачева.

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после матча с «Адмиралом» (4:1) высказался о травме Вадима Шипачева.

В следующем матче, 2 декабря, «Динамо» на выезде сыграет с «Амуром».

– Хорошая игра с нашей стороны была. Васька (Демченко ) сыграл здорово, оборона держала. И наша молодежь в большинстве неплохо сыграла. Это и предрешило исход встречи.

– Какое состояние здоровья Вадима Шипачева, который получил травму по ходу матча?

– Он уехал в госпиталь на обследование. Пока нет никакой информации.

– Сможет ли он сыграть в следующем матче в Хабаровске?

– Я думаю, что нет, – сказал Квартальнов.

Шипачев получил травму в матче с «Адмиралом» после силового приема Шэна у борта

«Динамо» Минск выиграло 7 из 8 последних матчей – сегодня 4:1 с «Адмиралом». Команда Квартальнова идет 1-й на Западе