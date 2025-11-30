Кучеров – 20-й игрок в истории НХЛ с 50+ матчами с 3 или более ассистами. Только 8 хоккеистов во главе с Гретцки достигли этой отметки быстрее

Никита Кучеров провел 50-й матч с 3+ ассистами за карьеру.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (4:1).

На счету 32-летнего россиянина стало 32 (11+21) очка в 23 матчах сезона.

Игра с 3 или более результативными передачами стала для Кучерова 50-й за карьеру в рамках регулярок. Он 20-й игрок в истории лиги, достигший такой отметки.

Среди действующих игроков по числу таких игр он уступает только Сидни Кросби («Питтсбург », 67, 5-е место в истории) и Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 56).

В истории лиги в топ-5 также входят Уэйн Гретцки (224), Марио Лемье (108), Пол Коффи (82) и Адам Оутс (71).

При этом Кучеров достиг данной отметки за 826 игр. Быстрее были только 8 игроков в истории лиги – Гретцки (323 матча), Лемье (428), Бобби Орр (549), Макдэвид (673), Оутс (678), Петер Форсберг (703), Коффи (705) и Брайан Троттье (801).