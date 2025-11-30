Шипачев получил травму в матче с «Адмиралом» после силового приема Шэна у борта

Вадим Шипачев получил травму в матче с «Адмиралом».

Нападающий минского «Динамо » Вадим Шипачев получил травму в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом » (1:0, 2-й перерыв).

38-летний Шипачев покинул лед после силового приема Павла Шэна у борта в первом периоде и больше не выходил на площадку. Всего он провел 2:52 на льду.

В активе форварда 14 (6+8) баллов в 29 играх сезона.

Всего на счету Шипачева 994 (311+683) очка в 1091 игре КХЛ с учетом плей-офф. Он является лучшим бомбардиром в истории лиги.