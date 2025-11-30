  • Спортс
  • Тамбиев об 1:4 от «Динамо» Минск: «Игра спецбригад, мелочи и нюансы – тут соперник выглядел получше. У меня к ребятам нет претензий. Они что могли, то исполнили»
0

Тамбиев об 1:4 от «Динамо» Минск: «Игра спецбригад, мелочи и нюансы – тут соперник выглядел получше. У меня к ребятам нет претензий. Они что могли, то исполнили»

Леонид Тамбиев подвел итоги матча «Адмирала» с минским «Динамо».

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался после матча с минским «Динамо» (1:4).

– Ребята сражались, старались. Что тут говорить… Игра спецбригад, мелочи и нюансы – тут соперник выглядел получше. В этом «Динамо» было сильнее и победило заслуженно.

Мы разбирали эти мелочи и нюансы, показывали. Где-то ребята выполняли, где-то не получалось. Хороший соперник, что тут говорить. Там сильный подбор игроков. И вот меньшинство, большинство, спецбригады – тут соперник был конкретнее.

У меня к ребятам нет претензий. Они что могли, то исполнили. Но тут ничего не сделаешь. Надо признать, что соперник сегодня играл очень прилично.

– В матче с «Амуром» звено Гутик – Старков – Шэн было разъединено. В этом матче вы его снова собрали вместе. Это было верное решение?

– После первого периода в том матче с «Амуром» мы их свели вместе. Вы думаете, мы проиграли сегодня из-за этого звена?

– Старков сегодня отличился, но сделал это сольно.

– Так это хорошо или плохо? Такие голы же украшают матч! Побольше бы у нас таких индивидуальных действий. Это же красота хоккея, когда человек так обыграл и забил. Да, я могу отметить этот красивый эпизод, который подарил улыбки нашим болельщикам, – сказал Тамбиев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
