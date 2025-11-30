Кирилл Сафронов: «Когда Ротенберг работал в СКА, за клубом было интересно наблюдать. Если он почувствует в себе силы возглавить «Динамо», это будет отличным вариантом»
Кирилл Сафронов высказался о возможном назначении Ротенберга тренером «Динамо».
Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о возможном назначении Романа Ротенберга главным тренером московского «Динамо».
Экс-тренер СКА является членом совета директоров клуба из Москвы.
«Когда Роман Борисович работал в Санкт-Петербурге, за СКА было действительно интересно наблюдать – и болельщикам, и специалистам. Команда играла зрелищно, привлекала к себе большое внимание.
Другое дело, что результата, которого все ожидали, добиться не удалось: мечтали о Кубке Гагарина, но цель так и осталась недостигнутой.
Сейчас Ротенберг успешно трудится в «Динамо». Если он почувствует в себе силы возглавить команду в качестве главного тренера, это будет отличным вариантом», – сказал Сафронов.
