«Динамо» Минск выиграло 7 из 8 последних матчей – сегодня 4:1 с «Адмиралом». Команда Квартальнова идет 1-й на Западе

Минское «Динамо» выиграло 7 из 8 последних матчей.

Минское «Динамо » обыграло «Адмирал» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

Это 7-я победа команды Дмитрия Квартальнова в 8 последних играх.

На данный момент «Динамо» идет 1-м на Западе с 45 баллами после 31 игры.

«Адмирал » занимает 8-е место на Востоке с 28 очками в 29 матчах.