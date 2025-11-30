«Динамо» Минск выиграло 7 из 8 последних матчей – сегодня 4:1 с «Адмиралом». Команда Квартальнова идет 1-й на Западе
Минское «Динамо» выиграло 7 из 8 последних матчей.
Минское «Динамо» обыграло «Адмирал» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:1.
Это 7-я победа команды Дмитрия Квартальнова в 8 последних играх.
На данный момент «Динамо» идет 1-м на Западе с 45 баллами после 31 игры.
«Адмирал» занимает 8-е место на Востоке с 28 очками в 29 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
