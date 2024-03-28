Вайсфельд о Федотове: «Зачем было лезть в бутылку? Он весь сезон отыграл плохо. ЦСКА молодцы, что решили расторгнуть контракт»

Теги ЦСКА Филадельфия Леонид Вайсфельд НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался об уходе Ивана Федотова из ЦСКА.

Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

– Первое, что мне пришло в голову после новости о расторжении контракта с Федотовым – почему ЦСКА не сделал этого раньше? Почему в начале сезона не договорился с «Филадельфией»?

Мне кажется, что это было бы проще простого. Зачем надо было лезть в бутылку? Слава богу, что нашли консенсус. Армейцы молодцы, что приняли такое решение.

– Федотов был похож в этом сезоне на того вратаря, что был раньше? В декабре он говорил, что вернулся на прежний уровень.

– То, что он весь сезон отыграл плохо – это стопроцентно. В плей‑офф он сыграл более‑менее, но там весь ЦСКА играл ниже своих возможностей. Если Федотов так говорит, значит, так и есть, но в сезоне он играл плохо, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

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9 комментариев
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Господин Вайсфельд, а почему он сыграл плохо в этом сезоне? Можно комментарии?
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Вайсфельд, похоже, залез в бутылку к Кожеве.
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Не тащил это правда, но и не сказать что провалил. Не хуже условных вратарей Динамо, Омска и многих других.. Интересно, посмотреть в нхл, данные у него что бы заиграть
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Задним то умом нормально так глаголить
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Лучше бы он не позорился и ничего не говорил
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Интересно, что сейчас будут писать болельщики ЦСКА?
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Ответ jqzn88xn6n
Господин Вайсфельд, а почему он сыграл плохо в этом сезоне? Можно комментарии?
Тоже не понимаю критики в сторону игры Федотова. Даже если не учитывать, что он пропустил целый сезон, то сыграл на уровне коллег из других команд, статистика не провальная. Может у некоторых завышенные ожидания?
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