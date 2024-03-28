Вайсфельд о Федотове: «Зачем было лезть в бутылку? Он весь сезон отыграл плохо. ЦСКА молодцы, что решили расторгнуть контракт»

Леонид Вайсфельд высказался об уходе Ивана Федотова из ЦСКА.

Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

– Первое, что мне пришло в голову после новости о расторжении контракта с Федотовым – почему ЦСКА не сделал этого раньше? Почему в начале сезона не договорился с «Филадельфией»?

Мне кажется, что это было бы проще простого. Зачем надо было лезть в бутылку? Слава богу, что нашли консенсус. Армейцы молодцы, что приняли такое решение.

– Федотов был похож в этом сезоне на того вратаря, что был раньше? В декабре он говорил, что вернулся на прежний уровень.

– То, что он весь сезон отыграл плохо – это стопроцентно. В плей‑офф он сыграл более‑менее, но там весь ЦСКА играл ниже своих возможностей. Если Федотов так говорит, значит, так и есть, но в сезоне он играл плохо, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.