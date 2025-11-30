6

«Динамо» подписало пробный контракт с Галимовым

Ансель Галимов подписал пробный контракт с «Динамо».

«Динамо» объявило о подписании пробного контракта с нападающим Анселем Галимовым.

Срок соглашения рассчитан до 30 декабря.

Галимов уже выступал за московское «Динамо» с 2015 по 2017 год. Он провел 111 игр, забросил 18 шайб и 17 раз ассистировал партнерам.

Напомним, 21 ноября «Авангард» и 34-летний нападающий расторгли контракт по соглашению сторон. Хоккеист перешел в омский клуб 18 сентября и провел 16 матчей в текущем FONBET Чемпионате КХЛ, набрав 2 (1+1) очка при полезности «минус 2».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
