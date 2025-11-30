«Трактор» подписал пробный контракт с Лозебниковым

Дмитрий Лозебников пройдет просмотр в «Тракторе».

«Трактор » подписал пробный контракт с голкипером Дмитрием Лозебниковым .

Вратарь пройдет просмотр в клубе.

В текущем сезоне на счету Лозебникова 5 игр за «Динамо-Алтай» из Olimpbet ВХЛ, в которых он отражал 93,8% бросков.

Ранее он играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Амур».