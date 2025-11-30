«Трактор» подписал пробный контракт с Лозебниковым
Дмитрий Лозебников пройдет просмотр в «Тракторе».
«Трактор» подписал пробный контракт с голкипером Дмитрием Лозебниковым.
Вратарь пройдет просмотр в клубе.
В текущем сезоне на счету Лозебникова 5 игр за «Динамо-Алтай» из Olimpbet ВХЛ, в которых он отражал 93,8% бросков.
Ранее он играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Амур».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Трактора»
