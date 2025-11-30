Мирошниченко набрал 1+1 в матче с «Уилкс-Бэрри», забив Мурашову. У Ильи Протаса 2+1 – продлил голевую серию до 7 игр

Иван Мирошниченко набрал 1+1 в матче с «Уилкс-Бэрри», забив Сергею Мурашову.

Форвард «Херши» Иван Мирошниченко набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Уилкс-Бэрри » (6:2).

На счету 21-летнего россиянина стало 5 (3+2) баллов в 6 играх за фарм «Вашингтона » в сезоне при полезности «минус 2». Все результативные действия он совершил в 4 играх после травмы.

Сегодня Мирошниченко поразил ворота Сергея Мурашова , вышедшего вместо пропустившего 4 шайбы Йоэля Бломквиста на третий период. Российский вратарь «Пингвинс» парировал 6 бросков из 7 – шестую шайбу «Беарс» забросили в пустые ворота.

Форвард «Херши» Илья Протас (2+1 сегодня) довел результативную и голевую серии до 7 игр – у него 14 (8+6) очков на отрезке. Всего в сезоне – 19 (10+9) баллов в 18 играх.