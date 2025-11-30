Пашков о 31-летнем Рише во главе «Трактора»: «Странная и вызывающая ситуация, Челябинск не будет долго ее терпеть. После неизбежного спада на капитанский мостик встанет Зубов или Корешков»

Александр Пашков: Рише во главе «Трактора» – странная и вызывающая ситуация.

Александр Пашков убежден, что Рафаэль Рише не доработает текущий сезон в качестве и.о. главного тренера «Трактора ».

– У многих вызывает удивление то, что исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» стал 31-летний помощник Гру, о котором мало кто знает даже в Канаде…

– Действительно, это странная и вызывающая ситуация для такого хоккейного города. Не думаю, что Челябинск будет долго ее терпеть.

О многом говорят последние приглашения на роль помощников Корешкова и Зубова. Они уже присматриваются к команде – а руководство в свою очередь устраивает смотрины им.

Пока «Трактор» крупно побеждает, вряд ли канадца будут менять. Но после неизбежного спада или Корешков, или Зубов встанет на капитанский мостик.

– Ваш прогноз – кто из них?

– На мой взгляд, выше шансы Зубова , который несколько лет работал главным тренером – в «Сочи», в СКА. У Корешкова такого продолжительного опыта нет, – сказал олимпийский чемпион.