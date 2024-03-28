Кожевников о Федотове: «Не уровень ЦСКА, ничего великого не показал. Если в НХЛ не будет получать шансы, поиграет в АХЛ, ничего страшного»

Александр Кожевников высказался об уходе Иван Федотова из ЦСКА.

Сегодня красно-синие объявили о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

«Решение ЦСКА не удивляет. Откровенно говоря, плохо играл Федотов в этом сезоне. Не соответствовал тому уровню, который показывал раньше. Видимо, была договоренность, что ему дадут возможность играть все матчи, но ничего великого он не показал.

Это не уровень ЦСКА. Надеюсь, что все-таки докажет, что он игрок высокого уровня. Возможно, и в НХЛ он может кого-то заинтересовать, там могут раскрыть хоккеиста.

Вот ЦСКА всегда играет на победу, а в все команды. Даже если там Федотов не будет получать шансы, то поиграет в , ничего страшного», – сказал двукратный олимпийский чемпион .