Кожевников о Федотове: «Не уровень ЦСКА, ничего великого не показал. Если в НХЛ не будет получать шансы, поиграет в АХЛ, ничего страшного»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ АХЛ КХЛ Александр Кожевников Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников высказался об уходе Иван Федотова из ЦСКА.

Сегодня красно-синие объявили о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

«Решение ЦСКА не удивляет. Откровенно говоря, плохо играл Федотов в этом сезоне. Не соответствовал тому уровню, который показывал раньше. Видимо, была договоренность, что ему дадут возможность играть все матчи, но ничего великого он не показал.

Это не уровень ЦСКА. Надеюсь, что Федотов все-таки докажет, что он игрок высокого уровня. Возможно, и в НХЛ он может кого-то заинтересовать, там могут раскрыть хоккеиста.

Вот ЦСКА всегда играет на победу, а в НХЛ все команды. Даже если там Федотов не будет получать шансы, то поиграет в АХЛ, ничего страшного», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников

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5 комментариев
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А не кажется что в ЦСКА,Федотов просто отбывал номер,за то,как с ним поступили?Все поделом.Чувак молодец.Вроде и играл,и в тот же момент унизил зажравшихся функционеров.И поедет туда,куда и хотел поехать.И я уверен,там он себя проявит.И руководство ЦСКА будет кусать локти.Кучеров передает привет.
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Очень хочется что бы у Федотова получилось и он доказал, что это ЦСКА не его уровень)))
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Мужик с бодуна как всегда правду-матку рубит!)))
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-2
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Ответ andre.788@mail.ru
А не кажется что в ЦСКА,Федотов просто отбывал номер,за то,как с ним поступили?Все поделом.Чувак молодец.Вроде и играл,и в тот же момент унизил зажравшихся функционеров.И поедет туда,куда и хотел поехать.И я уверен,там он себя проявит.И руководство ЦСКА будет кусать локти.Кучеров передает привет.
Мне тоже так начинает казаться. Тут еще вопрос, кто кого поимел.
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Ответ andre.788@mail.ru
А не кажется что в ЦСКА,Федотов просто отбывал номер,за то,как с ним поступили?Все поделом.Чувак молодец.Вроде и играл,и в тот же момент унизил зажравшихся функционеров.И поедет туда,куда и хотел поехать.И я уверен,там он себя проявит.И руководство ЦСКА будет кусать локти.Кучеров передает привет.
Кстати да, может и с Филами все решил, боялся травму лишнюю получить. Если правда то так этим чудакам на букву М и надо.
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