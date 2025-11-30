  • Спортс
  Андриевский о 0:1 от «Сочи»: «Весь 1-й период плохо играли, здесь все и кроется. Наверное, мы не достучались до ребят, что-то неправильно объяснили. Будем думать, что делать дальше»
Андриевский о 0:1 от «Сочи»: «Весь 1-й период плохо играли, здесь все и кроется. Наверное, мы не достучались до ребят, что-то неправильно объяснили. Будем думать, что делать дальше»

Александр Андриевский подвел итоги матча «Амура» с «Сочи».

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский высказался после матча с «Сочи» (0:1).

– Мы плохо начали игру. Вообще весь первый период плохо играли. Здесь все и кроется.

Потом вроде бы переломили ход матча, владели инициативой, по воротам бросали, и моменты были. Но, к сожалению, нас сегодня подвела реализация.

Но все идет с начала игры. Наверное, мы не достучались до ребят, что-то неправильно объяснили. Будем думать, что делать дальше.

– Почему в последнее время нечасто попадает в состав Матвей Заседа?

– Он же играл в прошлом матче. Да, к сожалению, он играет меньше. Так получается, что мы его больше ротируем. Но Матвею надо немножко добавить в скорости. Тогда он будет чаще попадать в состав.

– В следующем матче «Амур» сыграет с минским «Динамо». Будет ли особая подготовка, потому что вы входили в тренерский штаб Квартальнова и знаете ребят?

– Какой-то специальной подготовки не будет. Обратим больше внимания на какие-то вещи, постараемся их реализовать. А так все будет в рабочем режиме, – сказал Андриевский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
