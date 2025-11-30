19-летний Селебрини набрал 100 очков в НХЛ – за 96 матчей. Только 7 игроков во главе с Кросби были моложе на момент достижения этой отметки

19-летний Макклин Селебрини набрал 100 очков в НХЛ – за 96 матчей.

Форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (3:4).

На счету 19-летнего нападающего стало 37 (14+23) очков в 26 играх в текущем сезоне. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги.

Всего у Селебрини стало 100 (39+61) очков в 96 играх за карьеру в лиге.

Канадец достиг этой отметки в возрасте 19 лет 169 дней – как и Эдди Ольчик.

Только 7 игроков в истории были моложе по возрасту на момент достижения отметки 100 очков в регулярках – Сидни Кросби (18 лет 253 дня), Дэйл Хаверчак (18 лет 354 дня), Уэйн Гретцки (19 лет 29 дней), Тед Кеннеди (19 лет 88 дней), Брайан Беллоуз (19 лет 104 дня), Джимми Карсон (19 лет 116 дней) и Пьер Тюржон (19 лет 156 дней).