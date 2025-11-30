Торопченко был удален до конца матча с «Ютой» после столкновения коленом в колено с Кули
Алексей Торопченко был удален до конца игры с «Ютой».
Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко был удален до конца игры против «Юты» (1:0) после столкновения коленом в колено с форвардом Логаном Кули.
Инцидент произошел в третьем периоде.
Судьи рассмотрели этот эпизод, после чего Торопченко получил 5-минутное удаление за удар коленом и дисциплинарный штраф до конца игры.
Кули упал на лед после столкновения и не смог подняться самостоятельно. Тварищи по команде Клейтон Келлер и Брэндон Танев помогли 21-летнему игроку. Он больше не выходил на площадку.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
