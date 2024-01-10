Третьяк об МЧМ‑2024: «Наши вратари стали бы лучшими, если бы Россию допустили. Там все голкиперы играли нестабильно»

Владислав Третьяк верит, что вратари РФ стали бы лучшими на МЧМ в случае допуска.

На ‑2024 в Гетеборге чемпионом стала сборная США, победившая в финале Швецию (6:2). Лучшим голкипером турнира признали шведского вратаря Хуго Хевелида.

– Вам из вратарей кто‑то запомнился на последнем молодежном чемпионате мира?

– Молодежный хоккей тем и отличается от более высокого уровня, что там играют нестабильно.

Вот чешский вратарь (Михаэль Грабал) в четвертьфинале МЧМ очень хорошо играл против Канады (3:2), но в полуфинале против шведов (2:5) выступил очень слабо.

Я никогда не критикую вратарей. Просто посмотрел и увидел, что все голкиперы играли нестабильно. Если только можно американского вратаря (Трей Августин) выделить. Он выглядел интереснее, чем другие, и его сборная завоевала золото. А остальные проводили один матч хорошо, другой – немного хуже. И вот так, волнами.

Если бы сборную России допустили на этот молодежный чемпионат мира, думаю, наши вратари стали бы там лучшими, – сказал президент Федерации хоккея России (ФХР) .