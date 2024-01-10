Третьяк об МЧМ‑2024: «Наши вратари стали бы лучшими, если бы Россию допустили. Там все голкиперы играли нестабильно»

Теги Молодежная сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк молодежная сборная США молодежная сборная Чехии молодежный чемпионат мира по хоккею КХЛ Матч ТВ Трей Августин Михаэль Грабал Хоккей

Владислав Третьяк верит, что вратари РФ стали бы лучшими на МЧМ в случае допуска.

На МЧМ‑2024 в Гетеборге чемпионом стала сборная США, победившая в финале Швецию (6:2). Лучшим голкипером турнира признали шведского вратаря Хуго Хевелида.

– Вам из вратарей кто‑то запомнился на последнем молодежном чемпионате мира?

– Молодежный хоккей тем и отличается от более высокого уровня, что там играют нестабильно.

Вот чешский вратарь (Михаэль Грабал) в четвертьфинале МЧМ очень хорошо играл против Канады (3:2), но в полуфинале против шведов (2:5) выступил очень слабо.

Я никогда не критикую вратарей. Просто посмотрел и увидел, что все голкиперы играли нестабильно. Если только можно американского вратаря (Трей Августин) выделить. Он выглядел интереснее, чем другие, и его сборная завоевала золото. А остальные проводили один матч хорошо, другой – немного хуже. И вот так, волнами.

Если бы сборную России допустили на этот молодежный чемпионат мира, думаю, наши вратари стали бы там лучшими, – сказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Третьяк.

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7 комментариев
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Владик как всегда, - Если бы да кабы... Во рту выросли грибы. Странно, что про катки не добавил.
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а вот по количеству катков мы пока не лучшие, но Владимир Васильич собственноручно строит их каждый день, так что скоро станем лидерами, - добавил Третьяк
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Надо написать письмо президенту, чтоб назначил наших вратарей лучшими в мире
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Осталось только фантазировать)))
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Если бы да кабы... может хватит?
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Ну если бы такие бы вратари бы, как ты Владик был, то бы не стали бы.
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У тебя из под носа лучшего воспитанника уводят,а ты про вратарей,бери Михайлова,Буре,Фетисова и т.д и к Путину,он вам больше поверит,вместе играете в лучшей лиге в мире.
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