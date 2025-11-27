«Эдмонтон» может выменять Джерри у «Питтсбурга». У голкипера 91,5% сэйвов в этом сезоне (Кевин Уикс)
«Эдмонтон» может выменять вратаря Тристана Джерри у «Питтсбурга».
По информации инсайдера ESPN Кевина Уикса, голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри вызывает интерес у нескольких команд НХЛ.
Отмечается, что главным претендентом на приобретение игрока является «Эдмонтон».
В текущем сезоне Джерри провел 8 матчей и одержал 6 побед, отражая 91,5% бросков. В прошлой регулярке он делал в среднем 89,2% сэйвов за 36 игр.
Действующий контракт вратаря со средней годовой зарплатой 5,375 млн долларов рассчитан до 2028 года.
Вратари «Эдмонтона» отражают 86% бросков в этом сезоне НХЛ – худший показатель в истории клуба с регулярки-1979/80
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Кевина Уикса
