Бедард сравнялся с Кэйном по очкам за «Чикаго» в возрасте до 21 года – 161. Это второе место в истории клуба

Коннор Бедард сравнялся с Патриком Кэйном по одному из показателей в «Чикаго».

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (3:4 ОТ).

На его счету стало 161 результативное действие за «Блэкхокс ». Он сравнялся с Патриком Кэйном и вышел на второе место по очкам в истории клуба для хоккеистов младше 21 года. Лидирует по этому показателю Эдди Ольчик – 180 баллов.

Отметим, что Бедарду исполнится 21 год 17 июля 2026-го. В текущем сезоне в его активе 33 (14+19) очка за 23 матча.

