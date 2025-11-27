Сурин о своем стиле игры: «Когда-нибудь и мне прилетит, ждем. Я из Воронежа, чего мне бояться?»
Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался о своем жестком стиле игры.
В матче FONBET КХЛ против «Динамо» (0:1) 19-летний форвард получил двойной малый штраф, несколько раз ударив Джордана Уила во время стычки.
В текущем сезоне на его счету 24 (13+11) очка за 32 игры при полезности «плюс 19».
– Вы понимаете, что у вас теперь тоже есть определенное реноме и игроки соперника могут специально настраиваться против вас и вашего стиля игры?
– Думал об этом, наверное, когда-нибудь мне и прилетит. Ждем, что тут еще сказать.
– От кого страшнее всего было бы получить?
– Да ни от кого. Я из Воронежа, чего мне бояться? – сказал Сурин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
