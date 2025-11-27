Сурин о своем стиле игры: «Когда-нибудь и мне прилетит, ждем. Я из Воронежа, чего мне бояться?»

Егор Сурин о своем стиле игры: когда-нибудь мне и прилетит, ждем.

Нападающий «Локомотива » Егор Сурин высказался о своем жестком стиле игры.

В матче FONBET КХЛ против «Динамо» (0:1) 19-летний форвард получил двойной малый штраф, несколько раз ударив Джордана Уила во время стычки.

В текущем сезоне на его счету 24 (13+11) очка за 32 игры при полезности «плюс 19».

– Вы понимаете, что у вас теперь тоже есть определенное реноме и игроки соперника могут специально настраиваться против вас и вашего стиля игры?

– Думал об этом, наверное, когда-нибудь мне и прилетит. Ждем, что тут еще сказать.

– От кого страшнее всего было бы получить?

– Да ни от кого. Я из Воронежа, чего мне бояться? – сказал Сурин .

