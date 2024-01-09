Илья Ковальчук: «Пусть нас международные чиновники пытаются как‑то нагнуть, но шансов у них нет. Мы не играем на ЮЧМ, МЧМ, но это не останавливает развитие пацанов в КХЛ»

Илья Ковальчук уверен, что международные чиновники не смогут «нагнуть» Россию.

– сказал в интервью « », что если бы молодежную сборную России допустили, мы бы выиграли этот чемпионат мира. Можно ли согласиться?

– Мы же не знаем, что было бы на самом турнире при нашем участии. Хорошо, что у молодых ребят есть такие амбиции. Что они уважают свою страну и любят то, чем занимаются. Они хотят быть лучшими, это только приветствуется.

– У нас выросла талантливая молодежь. Например, .

– Уже три года мы не участвуем в юниорских и молодежных чемпионатах мира. Но это не останавливает развитие пацанов в . Многие сегодня на ведущих ролях.

Вот против нас парень в маске играл из «Динамо», мне очень понравился. В Нижнем тоже были молодые пацаны. В том же есть интересные ребята.

Например, я не от вас первого слышу о Демидове. Говорят, что очень талантливый парень. Может быть фаворитом будущего драфта.

И пусть нас международные чиновники пытаются как‑то нагнуть. Но шансов у них нет! – сказал форвард «Спартака» Ковальчук.