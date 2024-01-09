Илья Ковальчук: «Пусть нас международные чиновники пытаются как‑то нагнуть, но шансов у них нет. Мы не играем на ЮЧМ, МЧМ, но это не останавливает развитие пацанов в КХЛ»

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Илья Ковальчук уверен, что международные чиновники не смогут «нагнуть» Россию.

Матвей Мичков сказал в интервью «Матч ТВ», что если бы молодежную сборную России допустили, мы бы выиграли этот чемпионат мира. Можно ли согласиться?

– Мы же не знаем, что было бы на самом турнире при нашем участии. Хорошо, что у молодых ребят есть такие амбиции. Что они уважают свою страну и любят то, чем занимаются. Они хотят быть лучшими, это только приветствуется.

– У нас выросла талантливая молодежь. Например, Иван Демидов.

– Уже три года мы не участвуем в юниорских и молодежных чемпионатах мира. Но это не останавливает развитие пацанов в КХЛ. Многие сегодня на ведущих ролях.

Вот против нас парень в маске играл из «Динамо», мне очень понравился. В Нижнем тоже были молодые пацаны. В том же СКА есть интересные ребята.

Например, я не от вас первого слышу о Демидове. Говорят, что очень талантливый парень. Может быть фаворитом будущего драфта.

И пусть нас международные чиновники пытаются как‑то нагнуть. Но шансов у них нет! – сказал форвард «Спартака» Ковальчук.

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23 комментария
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Илье респект! Родил своих детей в США, чтобы международные чиновники их не нагибали!
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Ну илайша за бабки маму родную продаст. Чего вы удивляетесь?
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Боже, Илья, что ты несёшь...
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Илюша, а ты лично не занимаешь место кого-то из пацанов в составе?
+19
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+19
Смешно слышать эпитеты типа : "нагнуть , шансов у них нет " от человека семья которого живёт в Майами !
+14
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Лицемерие зашкаливает. Развитие пацанов в КХЛ останавливают контракты, выданные по дружбе доигрывающим пенсионерам. Да и насчёт нагнуть тут правильно указали, уж до Майами то международные чиновники точно не доберутся, прав Илья)
+13
0
+13
1) Развитие молодых игроков никак не зависит от короткого турнира, на который некоторые из них попадают раз в год.
2) Международные чиновники не пытаются нас нагнуть.
Мы стали токсичны и нам закрыли вход.
Как только мы перестанем быть токсичными, нас впустят после легкой проверки, может дадут небольшой карантин.
+7
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+7
У нас есть свой нагибатель.
+6
0
+6
Ветераны СКА не согласны! В лиге творится беспредел!
+6
-1
+5
А что он место молодого в Спартаке занимает сам после двухлетнего перерыва?
+4
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+4
Каких именно пацанов? Таких как сам Кови и Хабибулин?
+3
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+3
Илья чин хочет, это давно понятно
+2
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+2
Ответ Дмитрий Якушевич
Илье респект! Родил своих детей в США, чтобы международные чиновники их не нагибали!
👍😄
+1
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"мы проведём свой чемпионат с беларусами, который по уровню превосходит всё "ихние" турниры. пусть они на нас смотрят! и локти кусают!" смог бы я стать чинушей? а?
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дадада...только не пацанов а пенсионеров....
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Именно пацанов, не молодых ребят, не юных хоккеистов, не талантливых игроков, а пацанов... Таких как Ротенберг в этой позорной кепке. Илюша, иди на пенсию, выглядишь похабно.
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О, и этот в тренде.
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Вся страна на фене скоро заговорит.
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Скоро ещë Овечкин подъедет и сразу оба в Думу, разве можно таким умным парням пропадать.
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Ответ Russ Ivan
Илюша, а ты лично не занимаешь место кого-то из пацанов в составе?
очень хороший вопрос, жаль до адресата не дойдет
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