Илья Ковальчук: «Пусть нас международные чиновники пытаются как‑то нагнуть, но шансов у них нет. Мы не играем на ЮЧМ, МЧМ, но это не останавливает развитие пацанов в КХЛ»
Илья Ковальчук уверен, что международные чиновники не смогут «нагнуть» Россию.
– Матвей Мичков сказал в интервью «Матч ТВ», что если бы молодежную сборную России допустили, мы бы выиграли этот чемпионат мира. Можно ли согласиться?
– Мы же не знаем, что было бы на самом турнире при нашем участии. Хорошо, что у молодых ребят есть такие амбиции. Что они уважают свою страну и любят то, чем занимаются. Они хотят быть лучшими, это только приветствуется.
– У нас выросла талантливая молодежь. Например, Иван Демидов.
– Уже три года мы не участвуем в юниорских и молодежных чемпионатах мира. Но это не останавливает развитие пацанов в КХЛ. Многие сегодня на ведущих ролях.
Вот против нас парень в маске играл из «Динамо», мне очень понравился. В Нижнем тоже были молодые пацаны. В том же СКА есть интересные ребята.
Например, я не от вас первого слышу о Демидове. Говорят, что очень талантливый парень. Может быть фаворитом будущего драфта.
И пусть нас международные чиновники пытаются как‑то нагнуть. Но шансов у них нет! – сказал форвард «Спартака» Ковальчук.
2) Международные чиновники не пытаются нас нагнуть.
Мы стали токсичны и нам закрыли вход.
Как только мы перестанем быть токсичными, нас впустят после легкой проверки, может дадут небольшой карантин.