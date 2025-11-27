Тренин подрался с Мерфи в матче «Миннесоты» с «Чикаго». Форвард вступился за Эрикссона Эка, попавшего под силовой

Яков Тренин подрался с Коннором Мерфи в матче «Миннесоты» с «Чикаго».

Российский форвард «Миннесоты » Яков Тренин подрался с Коннором Мерфи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго » (4:3 ОТ).

Инцидент произошел в третьем периоде. Защитник «Блэкхокс» провел силовой прием на Юэле Эрикссоне Эке , после чего Тренин начал с ним потасовку.

Хоккеисты обменялись серией ударов. Когда к ним подъехали судьи, игроки отказывались заканчивать поединок и нанесли друг другу еще несколько тычков.

В текущем сезоне НХЛ Тренин набрал 5 (1+4) очков за 24 игры. Он лидирует в НХЛ по силовым приемам – 108.

Капризов вышел на 3-е место в истории «Миннесоты» по голам в регулярках НХЛ, сравнявшись с Паризе – 199. Лидирует Габорик – 219 шайб