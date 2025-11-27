Тренин подрался с Мерфи в матче «Миннесоты» с «Чикаго». Форвард вступился за Эрикссона Эка, попавшего под силовой
Яков Тренин подрался с Коннором Мерфи в матче «Миннесоты» с «Чикаго».
Российский форвард «Миннесоты» Яков Тренин подрался с Коннором Мерфи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:3 ОТ).
Инцидент произошел в третьем периоде. Защитник «Блэкхокс» провел силовой прием на Юэле Эрикссоне Эке, после чего Тренин начал с ним потасовку.
Хоккеисты обменялись серией ударов. Когда к ним подъехали судьи, игроки отказывались заканчивать поединок и нанесли друг другу еще несколько тычков.
В текущем сезоне НХЛ Тренин набрал 5 (1+4) очков за 24 игры. Он лидирует в НХЛ по силовым приемам – 108.
Капризов вышел на 3-е место в истории «Миннесоты» по голам в регулярках НХЛ, сравнявшись с Паризе – 199. Лидирует Габорик – 219 шайб
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости