Плющев о «Шанхае» после 0:9 с «Трактором»: «Там играют наемники, думают кошельком. Им премиальные не заплатили, может»

Владимир Плющев о «Шанхае»: там играют наемники, они думают кошельком.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о поражении «Шанхая» от «Трактора » (0:9) в матче FONBET КХЛ.

– Что касается «Трактора», то состав у команды приличный, она способна показывать мощный хоккей. Мое предположение – в коллективе существует недопонимание между тренерским штабом и игроками.

Судя по всему, модель, предложенная североамериканскими специалистами, была не очень воспринята командой. Нужно было что-то другое – и вот «Трактор» заиграл. Хотя, конечно, счет слишком внушительный.

Наверное, у «Шанхая » есть какие-то внутренние проблемы. Может, премиальные не заплатили. По большому счету играют там наемники, а они думают, прежде всего, кошельком. Укомплектованы они прилично, но такие провалы без причин не случаются. Надо учитывать, что команда собралась с листа, не было предсезонки – только желание играть.

– Нужно ли что-то говорить хоккеистам после таких поражений?

– Надо понимать, что там собраны люди не из нашего круга. Это наемники, играют они чисто за деньги, перед болельщиками обязательств никаких нет. Конечно, так проигрывать нельзя, какие-то разговоры и разборы состоятся.

Видимо, будут ждать паузы, чтобы выйти из этой ямы, ведь, насколько понимаю, нацелились они на плей-офф, – сказал Плющев.

«Трактор» вынес «Шанхай» – 9:0! Крупнейшая победа в истории клуба