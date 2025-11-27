Экс-тренер «Нефтехимика» Леонтьев возглавит фарм-клуб ЦСКА в ВХЛ (ТАСС)
Экс-тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев возглавит фарм-клуб ЦСКА.
По информации ТАСС, бывший тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев возглавит фарм-клуб ЦСКА в Olimpbet ВХЛ.
Ранее «Звезду» покинул Ринат Хасанов, который работал с командой с 2023 года.
«Договорился о контракте со «Звездой». Соглашение рассчитано до конца сезона», – сказал Леонтьев.
Фарм-клуб ЦСКА занимает 23-е место в регулярном чемпионате Olimpbet ВХЛ, набрав 27 очков за 27 матчей.
