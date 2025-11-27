Экс-тренер «Нефтехимика» Леонтьев возглавит фарм-клуб ЦСКА в ВХЛ (ТАСС)

Экс-тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев возглавит фарм-клуб ЦСКА.

По информации ТАСС, бывший тренер «Нефтехимика » Олег Леонтьев возглавит фарм-клуб ЦСКА в Olimpbet ВХЛ.

Ранее «Звезду » покинул Ринат Хасанов, который работал с командой с 2023 года.

«Договорился о контракте со «Звездой». Соглашение рассчитано до конца сезона», – сказал Леонтьев .

Фарм-клуб ЦСКА занимает 23-е место в регулярном чемпионате Olimpbet ВХЛ, набрав 27 очков за 27 матчей.

Экс-тренер «Нефтехимика» Леонтьев – в числе кандидатов на пост в «Сибири» (Артур Хайруллин)