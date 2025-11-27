Бардаков прервал серию из 7 матчей без очков – 0+1 с «Сан-Хосе». Форвард «Колорадо» сыграл 12:08 – личный рекорд в НХЛ
Захар Бардаков сделал голевую передачу за «Колорадо» в матче НХЛ.
Форвард «Колорадо» Захар Бардаков сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (6:0).
Нападающий прервал серию из семи игр без очков, проведя на льду 12:08 – личный рекорд в лиге. Ранее наибольшим результатом были 8 минут и 52 секунды против «Баффало».
В текущем сезоне Бардаков набрал 5 (1+4) очков в 18 матчах при полезности «плюс 5».
«Колорадо» выиграл 10-й матч подряд и продлил серию с очками до 14 игр. Команда Беднара лидирует в таблице НХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
