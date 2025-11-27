Томпсон из «Вашингтона» – главный претендент на «Везину» по версии сайта НХЛ. Уэджвуд – 2-й, Хеллибак – 3-й, Шестеркин – 5-й, Бобровский – 7-й

Логан Томпсон из «Вашингтона» – главный претендент на приз вратарю года в НХЛ.

Логан Томпсон из «Вашингтона» назван главным претендентом на приз вратарю года в НХЛ по версии сайта лиги.

В голосовании для определения фаворитов на «Везина Трофи» по итогам четверти сезона приняли участие 16 экспертов. Каждый из них называл пятерку претендентов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Логан Томпсон , «Вашингтон» – 67 баллов (8 первых мест);

2. Скотт Уэджвуд , «Колорадо» – 51 (6);

3. Коннор Хеллибак , «Виннипег» – 50 (1);

4. Спенсер Найт , «Чикаго» – 38 (1);

5. Игорь Шестеркин , «Рейнджерс» – 13;

6. Лукаш Достал , «Анахайм» – 5;

7. Сергей Бобровский , «Флорида» – 4;

8-9. Якуб Добеш , «Монреаль» – 3;

8-9. Джейк Эттинджер , «Даллас» – 3.

Также баллы получили Джейк Аллен («Нью-Джерси», 2 очка), Дарси Кюмпер («Лос-Анджелес», 2 очка), Артур Шилов («Питтсбург», 1 очко), Даниэль Владарж («Филадельфия», 1 очко).