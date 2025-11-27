Томпсон из «Вашингтона» – главный претендент на «Везину» по версии сайта НХЛ. Уэджвуд – 2-й, Хеллибак – 3-й, Шестеркин – 5-й, Бобровский – 7-й
Логан Томпсон из «Вашингтона» назван главным претендентом на приз вратарю года в НХЛ по версии сайта лиги.
В голосовании для определения фаворитов на «Везина Трофи» по итогам четверти сезона приняли участие 16 экспертов. Каждый из них называл пятерку претендентов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Логан Томпсон, «Вашингтон» – 67 баллов (8 первых мест);
2. Скотт Уэджвуд, «Колорадо» – 51 (6);
3. Коннор Хеллибак, «Виннипег» – 50 (1);
4. Спенсер Найт, «Чикаго» – 38 (1);
5. Игорь Шестеркин, «Рейнджерс» – 13;
6. Лукаш Достал, «Анахайм» – 5;
7. Сергей Бобровский, «Флорида» – 4;
8-9. Якуб Добеш, «Монреаль» – 3;
8-9. Джейк Эттинджер, «Даллас» – 3.
Также баллы получили Джейк Аллен («Нью-Джерси», 2 очка), Дарси Кюмпер («Лос-Анджелес», 2 очка), Артур Шилов («Питтсбург», 1 очко), Даниэль Владарж («Филадельфия», 1 очко).