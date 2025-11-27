Экс-вратарь «Сибири» Доминге перешел в фарм-клуб «Флориды». Контракт с командой АХЛ – односторонний
Экс-вратарь «Сибири» Луи Доминге перешел в фарм-клуб «Флориды».
Бывший вратарь «Сибири» Луи Доминге подписал контракт с «Шарлотт» из АХЛ. Команда является фарм-клубом «Флориды» из НХЛ.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26 и носит односторонний характер.
33-летний Доминге провел в FONBET КХЛ 11 матчей и одержал одну победу при 89,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,83.
Он покинул «Сибирь» по семейным обстоятельствам, расторгнув контракт 3 ноября.
